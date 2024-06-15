Teyzesi yeğenine hayat hediye etti

İzmir'de Nazlıcan Admış (30), ikiz gebeliğinin 28. haftasında Eren Aslan adını verdiği oğlunun safra yollarının olmadığını öğrendi. Doğumdan sonra karaciğer nakli gerekeceği söylenen anne ve babanın teyze Hayat Elbi (19) yetişti. Teyze Hayat, nakilden 15 gün sonra bir yaşına basan yeğenine 'hayat hediyesi' verirken, Prof. Dr. Murat Kılıç, "Eren Aslan bebeğin tedavisi için teyzesinin dokusu uyumlu oldu. Şimdi ikisi de çok iyi" dedi. Bebek ve teyzenin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, hastasıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Eren'e Bilier Atrezi teşhisi koyuldu ve tek tedavisi de karaciğer nakliydi. 11 aya kadar zar zor gelebildi ama son hali nakil olmazsa devam edemeyecek durumdaydı. 21 Mayıs'ta nakil yaptık ve iyi sonuçlandı. Vücut organı tuttu."

AKÜLÜ ARABA YERİNE CİĞER

Kız kardeşinin adı gibi oğluna hayat verdiğini ve kötü günleri geride bıraktıklarını belirten anne Admış ise, şöyle konuştu: "Hayat'ın dünyaya gelmesinde benim anneme babama baskım çok oldu, onlar hiç istemiyor ben ise bir kardeşim olmasını istiyordum. Aramızda 10 yaş var. Annem kardeşimi doğurduktan sonra hastalanmıştı, Hayat'a ben bakmıştım. Şimdi diyorum ki annem benim için bir 'Hayat' doğurmuş. Eren Aslan'ı bekleyen sağlık sorunlarını daha ablasının karnındayken öğrendiklerini ve verici olmak isteğini o an söylediğini belirten 19 yaşındaki Hayat Elbi, "Yeğenim kendimden önce o geliyordu. Hiç ismini koyamayacağım bir duygu. İkizlerin 5 Haziran'da doğum günleri vardı. Eren'e akülü araba almak istiyordum, ancak yeni bir hayat verdim" diye konuştu.