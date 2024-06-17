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Haberler İzmir Alaçatı girişinde yüzlerce metre araç kuyruğu

Alaçatı girişinde yüzlerce metre araç kuyruğu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı, bayram tatilcilerinin yine en çok tercih ettiği yerler arasında bulunuyor. Alaçatı'ya giriş yapmak isteyenler gişelerde yüzlerce metre araç kuyruğu oluşturdu.

İHA
Alaçatı girişinde yüzlerce metre araç kuyruğu

Spn dakika İzmir haberleri... Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar akın akın Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'ne giriş yaparken, Alaçatı Gişelerinde yüzlerce metre araç kuyruğu meydana geldi.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşların bayramın ikinci gününde de en çok tercih ettiği tatil bölgelerinden birisi İzmir'in Çeşme ilçesi olmaya devam ediyor. Alaçatı Mahallesi'ne giriş yapmak isteyen araçlar, Alaçatı Gişelerinde yüzlerce metre kuyruk oluşturdu.

Ayrıca, hem asayiş ekipleri hem de trafik polisleri ise gişelere girişte denetimlerde bulunurken, gişelerde yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

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