Kurban 15, katil 17’sinde! İzmir’de kıskançlık cinayeti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Umut Erhan.Y. evde tartıştığı eski kız arkadaşı Hacer Çağla Çetinalp'i 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet zanlısı Umut Erhan.Y. ile Çetinalp'in olay sırasında evde olmayan babası İ.U.Ç., gözaltına alındı. Umut Erhan.Y.' İlk ifadesinde, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini ve Çetinalp'i defalarca bıçakladığını itiraf etti. Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Arap Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Anne ve babası ayrı olan 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, eski erkek arkadaşı Umut Erhan.Y. ile babası İ.U.Ç.'nin (54) evine ziyarete gitti. Bir süre sonra çocukları evde bırakarak dışarıya çıkan baba İ.U.Ç., eve döndüğünde kızını kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette buldu.

30 BIÇAK DARBESİ ALDI

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Çetinalp'in vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Feci şekilde cinayete kurban giden 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi Umut Erhan.Y., Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüphelinin ilk ifadesinde, eski sevgilisi olan Hacer'i kendisini aldattığı için defalarca bıçakladığını söylediği öğrenildi. Ayrıca Umut Erhan.Y.'nin, Çetinalp'in cep telefonunu kaçış güzergahındaki bir çöp konteynerine attığı da belirlendi. Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Umut Erhan.Y. ve talihsiz kızın babası İ.U.Ç., ekiplerce gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlı Umut Erhan.Y. tutuklandı.