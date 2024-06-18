İzmir’de 30 bıçak darbesiyle öldürülmüştü! Hacer Çağla Çetinalp’e katilden son mesaj

İzmir'de eski sevgilisi Umut Erhan Y. (15) tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürülen 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp cinayetiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

SABAH'ın ulaştığı detaylara göre, Hacer Çağla'nın 4 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Umut Erhan'ın genç kıza 'Ben yakında Artvin'e gideceğim. Gitmeden önce seni son kez görüp veda etmek istiyorum. Sana o kötü lafları sinirle yazdım. Normalde sana hala aşığım. Sana son kez bir hediye getireceğim' dediği öğrenildi.

Hacer Çağla 1 yıl görüştüğü ve olaydan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen eski sevgili Umut Erhan ile cinayetten önce aralarında geçen bu konuşmaları Instagram hesabından bir arkadaşıyla yaptığı yazışmalarda dile getirdi. Öte yandan olaydan sonra gözaltına alınan ve savcılıktan serbest kalan baba İ.U.Ç. ile kızı arasında cinayetten saatler önce Whatsapp üzerinden yapılan son yazışmalar da ortaya çıktı.

Yazışmalarda Hacer Çağla'nın babasına 'Cumartesi günü bize gelmek ve konuşmak istiyormuş' dediği, İ.U.Ç.'nin ise 'Bana getir bu eve. Annene gitmez. Annen onu eve almaz' diye cevap verdiği görüldü.

Hacer Çağla'nın 'Anneme söylemeyeceğim. Umut geldiğinde öğrenecek' ifadesine baba İ.U.Ç.'nin 'kapıdan almazsa ne yapacaksın?' dedi. İ.U.Ç.'nin daha sonra 'Yemezse bana getir. Bekleyeceğim. Onunla konuşmak istiyorum. Şu Artvin meselesini babam soruyor de. Benim için önemli. Çocuğu seviyorum. Dönecek mi?' şeklinde, Hacer Çağla'nın ise 'Artvin'e gidip bir daha geri dönmeyecekmiş' diye yazması dikkat çekti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.