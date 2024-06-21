İzmir barajlarında tehlike çanları

Türkiye genelinde sıcaklığın artması ve yağış ortalamasının düşmesi barajları da etkiledi. Türkiye'nin 3. büyük şehri İzmir'in barajlarında da tehlike çanları çalmaya başladı. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 28 seviyelerine geriledi. Aynı barajda 2023 yılında doluluk oranı yüzde 39.87 olarak kayıtlara geçerken, bölgede suların çekildiği görüntüler ise görenleri üzdü.

EN DÜŞÜK SEVİYE

Yerleşim yerlerinin iyice ortaya çıktığı barajdaki görüntüler, su tasarrufunu da her zamanki gibi yeniden gündeme getirdi. Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, 2020'den sonra ciddi bir kuraklık dönemine girildiğini ifade ederek, "Geçtiğimiz sene, Türkiye genelinde çok güzel bir yağış aldık ama Güneybatı Ege yağış almadı maalesef. Bu sebeple hem tarım hem kullanma suyu açısından biraz zorluk çekiyoruz" dedi.

Tahtalı Barajı'nın son verilerine değinen Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Kullanma suyu olarak İzmir'de bizim ana barajımız Tahtalı Barajı'dır. 2020'den sonra beklediğimiz gibi ciddi bir kuraklık döneme girdik zaten. Şu anda yüzde 28 gibi bir oranla, son yılların en düşük seviyesindeyiz" dedi.

'DENİZ SUYU ARITMA PROJESİ'

İZMİR için yüzde 28 oranı değerlendiren Prof. Dr. Doğan Yaşar, tamamen Tahtalı'dan kullanılırsa 4 ay, diğer kaynaklarla birlikte 8 aya kadar su kullanılabileceğini aktardı. Doğan Yaşar, "Bir hesaplama yaparsak; tamamen Tahtalı'dan kullanmak şartıyla en azından 4 ay gider; ama zaten diğer kaynaklarda var. 7-8 ay rahat suyumuz var. Burada suyu bugün için konuşmayalım; çünkü nüfusumuz çok daha artacak. Biz Tahtalı Barajı'nın dibini 2007-2008 yıllarında gördük. 6-7 yıl içinde hiçbir şey kalmayacak. Bu nedenle bütün bunların hesaplanması lazım. Benim önerim şudur; ihtiyacımız yok ama mutlaka bir deniz suyu arıtma projesini yapmamız lazım. Böylece önlem artırılabilir" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Diğer barajların doluluk oranları ise şöyle açıklandı: Balçova Barajı yüzde 68,3, Gördes Barajı yüzde 11,3, Ürkmez Barajı 41,15, Güzelhisar Barajı 81,61, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı 34,31.

SU KULLANIMINA DİKKAT

Doğan Yaşar İzmirlileri uyardı ve şunları söyledi: "İzmir, su kullanımında çok dikkatli olmak zorunda. Yüzde 70'lerde dolu olan bir Tahtalı Barajı'ndan, 2021'lerde dahi ısrarla yer altından su çektik. İzmir'in suyunun yüzde 55'i zaten hep yer altından geliyor. Biz bunları yüzde 70 doluyken Tahtalı'dan çekebilirdik çünkü yüzde 70 doluluk demek bütün suyu Tahtalı'dan çekseniz belki 1,5 yıl boyunca size yetecek su var demek. Bu devasa bir oran.