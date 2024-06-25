Halk plajı değil, rant plajı

İzmir'de Seferihisar Belediyesi tarafından işletilen 8 halk plajından biri olan Sığacık'taki Akkum Plajı, belediyenin deniz kıyısında ücret karşılığı kiraladığı şemsiye ve şezlonglarla işgal edildi. Girişlerin ücretsiz olduğu halk plajına sıralanan şemsiye ve şezlonglardan dolayı deniz kıyısına beraberinde getirdikleri havlu ya da güneşlikleri koyamadıklarını ifade eden vatandaşlar, plajın hemen yanı başındaki kayalık alanın da özel bir işletme tarafından sandalye ve masalarla işgal edildiğini söyledi.

VATANDAŞLAR İSYANDA

Vatandaşlar, girişin ücretsiz olduğu Akkum Plajı'nda yerli ve yabancı turistlerin kullanması için günlük 140 lira karşılığında kiraya verilen şezlong ve şemsiyeler yüzünden yanlarında getirdikleri havlu ya da güneşlikleri deniz kıyısına koyamadıklarını vurguladı. Vatandaşlar, denizin hemen dibine belediye tarafından sık aralıklarla konulan şezlong ve şemsiyeler yüzünden plajdan rahatça faydalanamadıklarının altını çizdi. Tahta şezlongların eski ve tahta olmasından dolayı birçok vatandaşın şezlongların üzerine pet serdiğini, bu petlerinde halk plajındaki özel bir işletme tarafından kişi başı 50 lira karşılığında kiraya verildiğini ifade eden vatandaşlar, "Seferihisar halkçı bir belediye olduğunu söylüyor ancak duş almak isteseniz paralı, tuvaleti kullanmak isteseniz paralı, havlu veya sandalye koyacak yer olmadığı için şezlong ve şemsiye kiralamak isteseniz paralı. Bu nasıl sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışı?" diye dert yandı.

Öte yandan Çeşme Altınkum'daki halk plajının da beach cluplar tarafından şezlong ve şemsiyelerle işgal edildiği, vatandaşlardan da bin 500 lira ücret istendiği öğrenildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde tepkisini dile getiren vatandaşlar Çeşme Belediyesi'ni göreve davet etti.