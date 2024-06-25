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Haberler İzmir Katil koca 2 gün kaçabildi

Katil koca 2 gün kaçabildi

HABER MERKEZİ
Katil koca 2 gün kaçabildi

İZMİR'İN Konak ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm M.'yi (33) 22 Haziran günü, defalarca bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle aranan cinayet şüphelisi Sedat M. (38), polis ekiplerince 240 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek, saklandığı metruk binada dün yakalandı. Katil koca Sedat M.'nin, olaydan bir süre önce tutuklu bulunduğu Ödemiş Kaymakçı Açık Cezaevi'nden firar ettiği öğrenilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan cinayet şüphelisi Sedat M.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, 240 saat kamera görüntüsü ve teknik çalışma sonucunda Sedat M.'nin Ballıkuyu Mahallesi'ndeki metruk bir binada saklandığını tespit etti. Yapılan baskınla gözaltına alınan Sedat M'nin cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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