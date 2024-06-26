‘Kamu kaynaklarında israfa izin vermem’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) Haziran ayı olağan meclis toplantısına konuk oldu. İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Tugay'ı, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, İZTO Başkanı Mahmut Özgener, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu kapıda karşıladı.

İSRAF PROJESİNE İZİN YOK

Cemil Tugay, meclis oturumu kapsamında sanayicilerin sorun ve taleplerinden kent projelerine, kamuoyunda oluşturulmak istenen algılardan belediyenin mevcut durumuna ve alınan kararlara kadar kente dair pek çok konuda bilgi verdi. Büyükşehir tarafından durdurulan projelerde kamu yararının ön planda tutulduğunu söyleyen Tugay, "Nihayetinde gereksiz olduğuna inandığım, bir tür macera gibi düşünüldüğüne inandığım, kamu kaynaklarının israf edildiği projeleri durdurmak benim için önemli bir görevdi; bunu yapıyorum" dedi.

'SORUMLULUĞUMUZ VAR'

Yamanlar bölgesindeki sanatoryumu örnek gösteren Cemil Tugay, "Bununla ilgili haberler yapıldı. Tamamen virane bir alan. Buranın açılması için harcanması gereken para 400 - 500 milyonu buluyor. Soru şu; oraya yapacağımız tesisten ne bekliyoruz ki 500 milyonluk yatırımı oraya yapalım? Şimdi ben 2 ay önce seçilen bir belediye başkanı olarak ne yapmalıyım? Sizin vergilerinizle var olan bir kurumun yöneticisiyim. Benden ne beklersiniz" diye konuştu. Büyükşehir Başkanı olarak sorumluluklarını aktaran Tugay, "Kamu kurumu yönetirken şöyle bir şey oluyor; cebinden para çıkmıyor ya, bazı insanlara harcaması kolay geliyor. Ben bu paraları düşünemiyorum. Şu anda 'şehrime karşı bir sorumluluk almak istiyorum ve bana güvenmenizi istiyorum' dedim. Bundan öte gidilecek bir şey yok. 5 sene sonra aday olup olmayacağımı bilmiyorum ama bu 5 sene hayatımın en önemli 5 senesi olacak. Çünkü çok insanın emeği var üzerimde. Sadece annemin, babamın, öğretmenimin değil, bakkalın esnafın emeği var üstümde" şeklinde konuştu.

'TRAFİK RAHATLAYACAK'

Ulaşım projeleri hakkında bilgi veren Tugay, İzmir'in ulaşım geleceğini hazırlayacak bir master plan çalışması içinde olduklarını ve yeni toplu ulaşım araçlarının kente kazandırılacağını ifade ederek, "Yakında İzmir'in tüm ulaşım planını yeniden gözden geçireceğiz; deniz ulaşımı dahil. Bazı yeni ulaşım hatlarını dahil edeceğiz. Troleybüsler bunlardan bir tanesi. Çünkü tramvaya göre daha az maliyetli bir taşıma yöntemi. Deniz taksi projesini uygulamaya koymak istiyoruz. Bununla ilgili bir model hazırlığımız var ve çalışmalar devam ediyor. Hazır olur olmaz Körfez'de 10 civarında deniz taksiyle hizmet vermeye başlayacağız. Kente gerçekten deniz ulaşımı anlamında büyük bir katkısı olacak" dedi. Başkan Tugay, "İkinci çevre yolunun maliyetine baktım. 40 milyarlık bir yatırıma ihtiyacı var. Ben açıkçası kısa vadede ikinci çevre yolunu hiç kimsenin yapabileceğine inanmıyorum. Size söz veriyorum İzmir trafiğini rahatlatacağım ve öyle büyük yatırımlar gerekmeyecek. Yapılacak çok şey var" ifadelerini kullandı.

SANAYİCİLERDEN TUGAY'A DOSYA

ENDER Yorgancılar, İzmir'deki organize sanayi bölgelerine dair Cemil Tugay'a sunum yaptı. Organize sanayi bölgelerinin önemi, eksiklikleri ve yeni bölgelerin oluşturulmasıyla ilgili talepleri iletti. Mesleki eğitim konusunda da Tugay'a iş birliği çağrısı yapan Yorgancılar, EBSO üyesi sanayicilerinin sorun ve taleplerinin yer aldığı bir dosyayı kendisine vereceğini ifade etti. Yorgancılar, sanayicilerden gelen öncelikli taleplerin, sanayi tesislerinin yollarının onarılması, ikinci çevreyolu, otopark sorunu, yol ve trafik düzenlemeleri, toplu ulaşım düzenlemesi, kentsel dönüşüm olduğunu sıraladı.

BÜYÜKŞEHİR MEMURLARI EYLEMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasındaki sosyal denge tazminatını içeren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine daha önce 2 gün iş bırakan memurlar, dün de eylemlerini sürdürdü. Kültürpark'taki 1 No'lu hol önünde bir araya gelen Tüm Bel- Sen üyelerine, Tüm Yerel-Sen, Türk Yerel Hizmet- Sen ve Birlik Yerel-Sen üyesi memurlar da destek verdi. Alandaki hollerde bulunan belediye hizmet binalarını dolaşan memurlar, slogan attı, ardından da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın burada yer alan çalışma ofisine kadar yürüdü. Sosyal denge tazminatı düşürülen memurlar, haklarını geri alıncaya kadar eylemlerinin süreceğini ifade etti.