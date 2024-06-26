Makas kazasının sürücüsü: Trafik canavarı ilan edildim

İZMİR'DE geçen yıl Kurban Bayramı dönüşü önündeki araca makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybedip 5 kişinin ölümüne, 20 kişinin de yaralanmasına yol açan 19 yaşındaki sürücü Yusuf İslam Koçak, ilk kez hakim karşısına çıktı. 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Koçak, "Sosyal medyada beni trafik canavarı ilan ettiler. Ehliyetimi yeni almıştım. Sağ şeritten sola sinyal vererek acemice bir sollama yaptım. Makas atmadım. Çok üzgünüm. Keşke benim başıma bir şey gelseydi. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Ölenlerin yakınları ve yaralıların avukatlarından Aykut Dikencik, "Sanık kendini suçtan sıyırmaya yönelik savunma yapmaktadır. Görüntü kaydı makas attığını ortaya koymakta. Kamera kaydı olmasaydı, sanık teslim olmazdı. Hız, makas ve kaçma var. En ağır cezanın verilmesini talep ediyoruz. Tutukluluğunun devamına karar verilmesini istiyoruz. Şikayetçiyiz" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına, keşif talebinin reddine, Trafik İhtisas Dairesi'nin kusur durumu raporunun mahkemeye verilmesine karar verdi.