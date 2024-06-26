Marketten alınan kek ve ton balığı 2 kardeşin sonu olmuştu! Tüm bu belirtiler bir aradaysa dikkat

Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, İzmir'deki bir otelde ölü bulunan Ege Uğraş (14) ve kardeşi Handan Uğraş'ın (12) marketten alınan kek ve ton balığını tükettikten sonra gıda zehirlenmesi yaşamış olabileceklerine dikkat çekip, "İshal, kusma ve ateş ile başlar. Eğer bunların hepsi varsa, gıda zehirlenmesi şüphesi vardır. Bunun için doktora başvurmak ve kan tahlili yaptırılması gerekiyor. Gıda zehirlenmesi olup olmadığı ancak bu şekilde belirlenebilir. Tükettiğimiz gıdadaki mikroorganizmanın sayısının, çeşidinin, popülasyonunun fazlalığıyla alakalı maalesef ki ölüme kadar da götüren gıda zehirlenmeleri mevcut" dedi.

Olay, Konak ilçesi Basmane semti 1296 Sokak'ta bir otelin 1'inci katında meydana geldi. Bayındır ilçesinde yaşayan ve çiçekçilik yapan Gönül Uğraş, 21 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde 5 çocuğundan 4'ü ile otele konaklamaya geldi. Geceyi burada geçiren Gönül Uğraş, sabah saatlerinde 2 çocuğunu yanına alarak otelden ayrıldı. Resepsiyon görevlisi Z.Ö., ailenin kaldığı odayı kontrol ettiğinde Ege ve Handan Uğraş kardeşleri yatakta hareketsiz buldu. Z.Ö.'nün ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otele gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Kardeşlerin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi sonrası yakınları tarafından teslim alınan kardeşlerin cenazeleri, annelerinin yaşadığı Bayındır ilçesi Çırpı Mahallesi'nde toprağa verildi.

İFADESİ SONRASI SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, ifadesine başvurulmak üzere anne Gönül Uğraş'a ulaşıp, emniyete götürdü. Gönül Uğraş ifadesinde, 2 çocuğuyla birlikte gıda zehirlenmesi şüphesiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiklerini, ardından da ağabeyinin evine döndüğünü söyledi. Ulaş, "Akşam çocuklarımla marketten aldığımız kek ve ton balığını yedik. Sabah mide bulantısı şikayetiyle uyandım. Handan ve Ege, sabah saatlerinde kustu. Fakat durumları kötü değildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi olmaya gittim. Tedavim bitince sağlık durumum kötü olduğu için ağabeyimin evine geçtim. Çocuklarımın öldüklerini ise haber verilince sonradan öğrendim" dedi. Gönül Uğraş, ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

NUMUNELER ALINDI

Öte yandan Uğraş ailesinin marketten alıp, yediği kek ve ton balığından alınan numunelerin incelemek üzerine Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarına gönderildiği belirtildi. Çocukların kesin ölüm nedeni için otopsi sonucu beklenirken, uzmanlar gıda zehirlenmesine dikkati çekti. Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toprak, "İki tane çocuk otelde ölü bulundu. Sonucu otopsi belirleyecek. Ancak tüketildiği söylenilen konserve ürünün, ton balığının son tüketim tarihinin geçmiş olup olmadığı, ürün açıldıktan sonra hemen tüketilmeyip, ortam sıcaklığında fazla bekletilmiş olup olmadığı önemli. Eğer bu durumlar söz konusuysa gıda zehirlenmesine sebep olabilir. Alınan kekin ambalajlı bir ürün olup, olmadığı merdiven altı üretilip, üretilmediği önemli. Öte yandan gerekli koşullar sağlanmadan ya da ortam sıcaklığında çok fazla kalan bir ürün olup, olmadığını bilemiyoruz. Eğer bu tür durumlar varsa gıda zehirlenmesine sebep olabilir" dedi.

'SICAKLARDA GIDA ZEHİRLENMESİ ARTIYOR'

Sıcakların artmasıyla gıda zehirlenmesinde de artış olduğunu söyleyen Toprak, şöyle devam etti: "Bununla birlikte birçok üründe gıda zehirlenmesini görebiliriz. Özellikle yaz aylarına girdik. Hava sıcaklıkları ciddi oranda arttı. Mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan işletme kayıt ya da onay numarası verilmiş ürünleri tüketmek lazım. Merdiven altı yapılan işletmelerden kaçınmak lazım. Bunlarla ilgili bir duyumumuz veya bir şüphemiz varsa mutlaka şikayette bulunmamız gerekiyor. Aldığımız ürünlerin etiketini mutlaka okumak gerekiyor. Üzerlerinde yazılan saklama koşullarını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Saklama koşullarına uymazsak, bir gıda zehirlenmesiyle de karşı karşıya kalabiliriz. Evde yaptığımız yemeklerde de hijyenik koşullara uymak lazım. Yemekleri tüketebileceğimiz miktarda yapıp, hızlıca soğutup dolaba almamız lazım ve yemek için de tekrar tekrar ısıtmamamız gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman gene bir gıda zehirlenmesiyle karşı karşıya gelebiliriz. Diğer ürünler için de özellikle soğukta saklamamız gereken ürünleri soğuk zinciri kırmadan ya da sıcak zincirin bozulmasına engelleyerek tüketmek gerekiyor."

'İSHAL VE KUSMAYA DİKKAT'

İshal ve kusma durumlarında muhakkak doktora başvurmak gerektiğini ifade eden Toprak, "İshal, kusma ve ateş ile başlar. Eğer bunların hepsi varsa, gıda zehirlenmesi şüphesi vardır. Bunun için doktora başvurmak ve kan tahlili yaptırılması gerekiyor. Gıda zehirlenmesi olup olmadığı ancak bu şekilde belirlenebilir. Tükettiğimiz gıdadaki mikroorganizmanın sayısının, çeşidinin, popülasyonunun fazlalığıyla alakalı maalesef ki ölüme kadar da götüren gıda zehirlenmeleri mevcut" diye konuştu.