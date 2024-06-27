Soyer’in şatosu halk bahçesi oluyor

İzmir'in en güzel manzaralarından birine sahip olan ve Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetine ait tarihi Şato adıyla bilinen yapıyı, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer kendilerine ikamet olarak kullanmıştı.

TARİHİ BİNA DİZAYN EDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından uzun yıllar konuk evi olarak kullanılan ve 2019'da yapılan tadilat sonrası Soyerlerin oturumuna sunulan Şato ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Tarihi binada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatıyla artık Belediyenin bünyesinde faaliyet gösteren İzmir Planlama Ajansı çalışmaya başladı. Soyer çifti 5 yıl boyunca 'Şato'yu kullanıp özel konuklarını burada ağırladı.

31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilen Cemil Tugay'ın talimatıyla Tarihi Şato'da bundan böyle İzmir Planlama Ajansı çalışmaya başladı. Ayrıca yapılan düzenlemeyle tarihi yapının bir bölümü İzmirlilerin gelip oturacağı, dinleneceği halk bahçesi olarak dizayn edildi. İzmir Planlama Ajansı'nın çalışmaları ile ilgili bilgi veren Başkan Cemil Tugay, "İzmir Planlama Ajansı gittikçe kalabalıklaşan bir ekiple çalışmalar yapmaya başladı" diye konuştu.

TEKNOLOJİK ALTYAPI KURULUYOR

İzmir Teknoloji ve İnovasyon şirketinin genel anlamda teknolojik altyapıyı kurma, geliştirme, insan kaynağı arttırma ve yapay zeka teknolojisiyle kentin yönetimini sağlama amacıyla yapılandırılmaya devam edildiğini belirten Tugay, "İzmir'in ve Türkiye'nin çok önemli çalışmalar yapan insanları bizimle çalışmaya başladı" dedi.

YURT DIŞINDA AÇILAN İZMİR OFİSLERİ KAPANIYOR

ESKİ İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Bizim de dünyadan öğrenmemiz için bu ofisler çok elzem" diyerek açtığı yurt dışındaki İzmir ofislerinin yüksek maliyet ve yararsız olduğu gerekçesiyle kapatılması kararı alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından söz konusu ofislerle ilgili yapılan çalışma sonrası "Yararsız ve yüksek maliyetli" raporu çıktı. Başkan Tugay, "İzmir ofisleri beklenen yararı gösterememiş. Şu an için sadece Brüksel'deki duruyor. Almanya'da ve Amerika'daki ofisleri kapattık. Kiralama maliyeti var. Bir kişi çalıştırılıyormuş. Bunların hepsi maliyet tabi" dedi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kemeraltı'nda hayata geçirilen kent lokantalarına esnaftan gelen şikayete yanıt veren Tugay, "Halkımızdan büyük bir talep var. Önünde kuyruklar oluşuyor. Kuyruğa ihtiyacı olmayan insan girmez. 4 tane kent lokantasını açmaya karar verdik" dedi.