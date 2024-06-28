Türk avukattan TESLA’ya dava

DİREKSİYON KİLİTLENDİ

İzmirli avukat Çağatay Korhan Tokgöz (54), eşi ve 17 yaşındaki kızıyla birlikte bayram tatili için gittiği yurt dışı gezisinde TESLA marka elektrikli otomobil kiraladı. İsviçre Basel Havalimanı'nda kiraladıkları araçla Fransa'ya varan Tokgöz, Colmar şehrinde bulunan bir hediyelik eşya dükkanını görünce yavaşlayıp durmak istedi. Bir anda direksiyonun kilitlendiği öne sürülen araç, frene basıldıkça daha da hızlandı; önce makete daha sonra da park haindeki araçlara ve en son dükkanın duvarına çarparak durabildi.

Araç içerisinde sıkışan, kapı kolu olmadığı için araçtan dışarı da çıkamayan Tokgöz ailesi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Meydana gelen kazada aracı kullanan Çağatay Korhan Tokgöz'ün omurgasında kırık meydana gelirken, araçta bulunan eşi ve kızı kazayı yara almadan atlattı.

PARİS'TE DE BENZER OLAY

Bu tarz elektronik araçların karşısında bir engel fark ettiğinde yavaşlamaya hatta durmaya programlı olduğuna, ancak bindikleri TESLA'nın daha da hızlanması sonucu kaza geçirdiklerini söyleyen İzmirli hukukçu, "Normalde bir kaza gerçekleştirdiği zaman can havli ile ilk önce araçtan dışarı çıkmak istersiniz, kapının kolunu açmak istersiniz. Ama bu arabanın kapı kolu yok. Enteresan bir şekilde düğme yapılmış başka bir yerde. Bu da bir sıkıntı. Ben o kapı kolunu bulup açana kadar da bir zaman geçti. İçeride bir yangın olabilirdi. Benim gördüğüm manevi bir zarar var. Maddi zararlar zaten kiralık araç olduğu için sigorta şirketi tarafından halloluyor. Şimdi hepimiz trafikteyiz ve sonucu çok daha ağır olabilirdi" açıklamasında bulundu.

Araçtaki güvenlik sorununun giderilmesi için hukuk mücadelesi başlatacağını söyleyen Tokgöz, "Trafikte olan bu tür araçların üst düzey güvenlik sorunlarının halledilmiş olması lazım. Bunun için bir hukuki mücadele yapmak gerekiyor. Yani bu araç Türkiye'de, Avrupa'da her yerde satılıyorsa böyle bir riskin sıfır olması lazım. Bu binde bir, on binde bir de olsa risktir; güvenlik riskidir. Paris'te 12 kişinin ölümüyle sonuçlanmış bir kaza meydana gelmiş daha önce. Bu güvenlik sorununun giderilmesi için ben de bir mücadele başlatacağım" diye konuştu.