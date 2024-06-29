İzmir’deki yangınlarda son durum! Ciğerlerimiz yanıyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Selçuk-Kuşadası kara yolu Pamucak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.

Yangının saat 17.12'de çıktığı ve ilk müdahalenin 17.20'de gerçekleştirildiği bildirildi.

Yangın nedeniyle Arvalya mevkisinde, Selçuk-Kuşadası kara yolu araç trafiğine kapatıldı. Müdahale sonrası, ulaşım kontrollü sağlanmaya başladı.

EVLER, OTELLER VE BARINAK BOŞALTILDI

Rüzgarın da etkisiyle Kuşadası yönüne ilerleyen yangın nedeniyle Bayraklıdede Mahallesi'nde bulunan 2 otel ve evler ile Pamucak bölgesindeki bir otel tahliye edildi. Burada konaklayanların, çevredeki diğer otellere yönlendirildiği öğrenildi.

Ayrıca Selçuk Belediyesine ait hayvan barınağı boşaltıldı. Buradaki hayvanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin barınaklarına gönderildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

"YANGININ ENERJİSİ DÜŞMÜŞ DURUMDA"

İzmir Valisi Süleyman Elban, Selçuk'ta yangın kriz merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün kentte sabahtan itibaren irili ufaklı 17 yangın çıktığını, bunun 5'inin küçük, 12'sinin ise büyük olduğunu söyledi.

Yangınların 2'si dışında diğerlerinin kontrol altına alındığını belirten Elban, "Menderes'te 2 farklı yangınımız vardı, birisi Şaşal bölgesinde birisi de Çamönü köyünde. Şaşal bölgesindeki de kontrol altına alındı. Çamönü köyündeki yangınımız henüz kontrol altına alınmamakla birlikte yangının şiddetinde ciddi bir azalma var." bilgisini verdi.

Selçuk'un Pamucak mevkisindeki yangının saat 17.12 itibarıyla başladığını ve 8 dakika sonra hava araçlarının yangına hızla müdahale ettiğini vurgulayan Elban, şöyle devam etti:

"Pamucak ve Menderes'te Allah'a şükür can kaybımız ya da yaralımız bulunmuyor. Menderes'te yerleşim yeri dışında bulunan evde birer oda ya da bir eklenti bölümünde hafif bir yangın oldu. Orman dışında büyük bir zararımız olmadı. Burada da yine çok şükür yerleşim yerlerine ciddi bir tehdit gözükmüyor. Yangın biliyorsunuz Selçuk-Kuşadası sınırında başladı. Daha sonra yangın Kuşadası tarafına sirayet etti. Ancak biraz önce bölge müdürümüz ve diğer ekiple havadan yangını takip ettik. Özellikle Kuşadası ve diğer bölgelerde yangının enerjisi düşmüş durumda. Kontrol altına alınmadı ancak başladığı saatlerdeki yoğun bir yangın şiddeti de yok."

Selçuk'taki yangının küçük bir tarlanın olduğu bölgeden çıktığını hatırlatan Vali Elban, şu an için bir gözaltı olmadığını ancak jandarmanın konuyu detaylıca araştırdığını sözlerine ekledi.

BAKAN YUMAKLI: "BUGÜN İZMİR'DE 22 YANGIN ÇIKTI"

İzmir'de bugün toplam 22 yangının çıktığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İzmir Menderes'teki çıkan yangın hobi bahçesinden çıktı. İlgili kişiler gözaltında" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde saat 17.00 sıralarında başlayan yangına dair incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldi. İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, "Bugün Türkiye'nin 7 farklı şehrinde çıkan yangınlarda hasar gören yerlerle alakalı, o illerin sakinlerine, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Bugün Türkiye genelinde 30'u kırsal yani orman dışı yangını olmak üzere 44 adet yangın çıktı. Bunlardan 11 tanesi bizim yüksek risk grubunda gördüğümüz yangınlardan oluşuyordu. 6 tanesiyle ilgili çok şükür ki gereken müdahaleler yapıldı ve onlar şu anda herhangi bir risk teşkil etmiyor ve kontrol altına alındı. İzmir Torbalı ve Çeşme ile Balıkesir Susurluk'taki yangınların enerjileri düşürüldü. Onlar şu an için herhangi bir tehditte bulunmuyor" diye konuştu.

"MENDERES YANGININDA HERHANGİ BİR RİSK SÖZ KONUSU DEĞİL"

İzmir Menderes ve Selçuk'ta başlayan yangınlarla ilgili de ekiplerin müdahalelerine devam ettiklerini aktaran Bakan Yumaklı, sözlerine şunları ekledi:

"Menderes'le ilgili enerji büyük ölçüde düşürülmüş durumda ama henüz kontrol altında değil. Selçuk'ta da 2 bölgede arkadaşlarımız yoğun bir şekilde müdahaleye devam ediyorlar. Herhangi bir risk söz konusu değil. Hem yerleşim yerleri açısından hem de diğer farklı konaklama tesisleri açısından. Ancak bu müdahaleler sarp arazinin de olması sebebiyle arkadaşlarımız müdahalelerine devam ediyorlar."

"500'E YAKIN EKİP MÜDAHALE EDİYOR"

Selçuk yangınına ilk anda 4 uçak, 8 helikopter, 80 kara aracı ve yaklaşık 480 ekibin müdahalede bulunduğunu ifade eden Yumaklı, "Hava kararınca 3 adet gece görüş helikopterleriyle müdahaleye devam ettik. 118 kara aracı ve yaklaşık 500'e yakın arkadaşımız şu anda müdahaleye devam ediyorlar. Menderes yangınında ise ilk anda 5 uçak, 12 helikopter, 56 kara aracı ve yaklaşık 360'a yakın arkadaşımız müdahaleye başladı. Hava kararınca 48 kara aracı ve 207 personel olarak devam ediyor. Birbirlerine yakın 2 bölgeden bahsediyoruz. Aralarında 20 kilometre var. Zaman zaman koordinasyondaki arkadaşlarımız gerekli olan yerlere hava araçlarını ya da kara araçlarını çekebiliyordu. Gün içerisinde bu sayılar 2 yangın arasında değişti" ifadelerine yer verdi.

İzmir’deki yangının dumanları Kuşadası’nı kapladı

"SELÇUK-KUŞADASI YOLU KAPALI"

Herhangi bir tehlikenin söz konusu olmayıncaya kadar Selçuk-Kuşadası yolunun kapalı olacağına değinen Yumaklı, "Selçuk-Kuşadası yolu hali hazırda kapalı. Açılmasını açıklayacağız. Bugün İzmir'de 9'u orman 13'ü orman dışı olmak üzere toplamda 22 yangın çıktı. Ben burada gün içerisinde de yangın yönetim merkezimizden her birini çok yakından da takip ettik. Artık havaların ısınması ile alakalı çok üst seviyeye geldiğimiz bugünlerde mutlaka ama mutlaka çok daha tedbirli ve hassas davranılması gerektiğini buradan belirtmek istiyorum" cümlelerine yer verdi.

"İLGİLİ KİŞİLER GÖZALTINDA"

Yangınların yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu da ifade ettiklerini söyleyen Yumaklı, "Bütün bunların basit tedbirlerle, bu hale gelmesini engellemek mümkün. Sıcaklıkların yükselmesi, rüzgarların artması ve nemin çok düşük olması bu yangınlarla mücadeleyi güçleştiriyor ve önümüzdeki günler hatta temmuz ve ağustos ayları 15 Eylül'e kadar hepimiz alarm durumundayız. Biz vatandaşlarımızdan da bu yönde üstün bir hassasiyet bekliyoruz. Bu yangınlardan biri hariç çıkma sebepleriyle alakalı halihazırda soruşturmalar devam ediyor. İzmir Menderes'teki çıkan yangın hobi bahçesinden çıktı. Şu anda ilgili kişiler gözaltında. İnsan unsuru birçok şeyi önleyebilecek konumdayken çok basit tedbirlerle bu hale gelmesini engelleyebilecekken biz hala 2024 yılının Haziran ayında orman yangınları konusunda hassas olunmasını konuşuyoruz. Bu hem ülkemiz açısından hem ülkemizin kaynakları açısından yazık hem de şu ekosistemin içerisinde dünyayı ve hayatı paylaştığımız diğer canlılar için de yazık" diye vurguladı.

"SELÇUK'TA 350 HEKTAR MENDERES'TE 150 HEKTAR ALAN YANGINDAN ETKİLENDİ"

Sözlerine devam eden Yumaklı, şunları da söyledi:

"İzmir'deki Selçuk'ta 350 hektar ve 150 hektar Menderes için yangından etkilenen alanın olduğunu söylemek istiyorum. Etlenen alan demek tamamının yanması anlamına gelmiyor. Yangınların söndürülmesi sonrasında ne kadar alanın hasar gördüğünü yine arkadaşlarımız tarafından açıklanacak. Başta Valimiz olmak üzere ve diğer kolluk kuvvetlerimiz, AFAD, özellikle Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına teşekkür ediyorum. Destek kuvvetlerini de talep ve hızlıca bize gönderdiler. Belediyeler onlar da bütün güçleriyle bu yangını söndürmek üzere destek veriyorlar."

Saat geçtikçe buradaki müdahalelerin pozitif yönde etkisini gösterdiğini anlatan Yumaklı, "Ancak biz burada 17-20 kilometre hızda bir rüzgarı konuşurken aslında darbeli rüzgar dediğimiz birdenbire şiddetini arttırması durumu da bizi tedbirli konuşmaya sevk ediyor" açıklamalarında bulundu.

"EKİPLERİMİZLE BİRLİKTE OLACAĞIZ"

Ekiplerin işlerini yapmalarını bekleyeceklerini aktaran Yumaklı, şu ifadelere yer verdi:

"Orman teşkilatımız ve bağlı kuruluşlarımızı, AFAD ve diğer kuruluşlarımızı bu tür olaylarda çok iyi bir senkronizasyonla çalışıyorlar. Şu anda orada canını dişine takmış oradaki bir ağacı bile kurtarmak için o alevin içerisine giren arkadaşlarımız var. Onların işlerini daha iyi yapmaları için buradayız. Onlarla birlikte olacağız."

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER İLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangında yüzlerce dönüm alan yanarken, gündüz havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmaları havanın kararmasının ardından karadan ve gece görüşlü helikopterlerle devam ediyor. Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin yanı sıra sivil toplum örgütleri ile gönüllü vatandaşların da seferber olduğu bölgede söndürme çalışmalarında 7'nci saate girildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da yangın bölgesine yönlendirilirken, AFAD, UMKE ve çeşitli kurumlara bağlı ekipler yangın bölgesinde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

BAKANLIK'TAN KUŞADASI AÇIKLAMASI

Aydın'ın Kuşadası ilçesine sıçrayan orman yangını ile ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, paylaşımında "Müdahale cansiperane şekilde sürdürüyor" ifadelerine yer verdi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine kadar ilerleyen orman yangınını kontrol altına almak için söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kuşadası Bayraklıdede Mahallesi'ne kadar ulaşan alevler yerleşim yerlerini de tehdit ederken, bölgede tahliye çalışmaları gerçekleştirildi. Yangına havadan ve karadan yapılan müdahale hız kesmezken Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yangın ile ilgili açıklama yapıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "İzmir Selçuk ve Aydın Kuşadası'ndaki yangınlara karşı mücadelemiz devam ediyor. Orman kahramanlarımız karadan müdahalesini cansiperane şekilde sürdürüyor" ifadeleri yer aldı.

OTELE YAKLAŞTI; ÇALIŞANLARIN LOJMANI BOŞALTILDI

İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkisinde başlayan orman yangını, bölgede bulunan bir otele yaklaştı. Otelde bulunan misafirler tahliye edilirken, otel çalışanlarına ait olan lojman da boşaltıldı.

TSK 5 HELİKOPTERLERLE DESTEK SAĞLADI

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 5 helikopterle İzmir'deki yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Cougar helikopter ile 2 adet CH-47 helikopter, İzmir'deki yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağlamaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

KUŞADASI'NDAKİ MAHALLEDE EVLERE TAHLİYE

Bayraklıdede Mahallesi'nin bulunduğu yerleşim yerlerine yakın alanlara sıçraması üzerine ekiplerce vatandaşların tedbir amaçlı tahliyesine başlandı. Evlerini boşaltan vatandaşlar, görevliler tarafından kent merkezine yönlendiriliyor.

KUŞADASI YANGINININ KARA BULUTLARI MUĞLA'YA ULAŞTI

Aydın Kuşadası ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden orman yangınının bulutları Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye kadar ulaştı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangın rüzgârın da etkisi ile etkisini sürdürüyor. Havanın kararması ile hava müdahalesinin sona erdiği orman yangınını etkisi Muğla'ya kadar ulaştı. Muğla'nın merkez ilçesi Mentçeşe'de havanın kararması sonrası gökyüzünü kara yangın bulutları kapladı.

Gökyüzü korkutucu bir görünüme bürünürken, siyah yangın bulutları Muğla üzerinden Akdeniz'e doğru ilerliyor.