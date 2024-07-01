İzmir’de çorbacıdaki cinayet anı kamerada

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çorbacıda çıkan kavgada Muhammet G.'nin (24), Serhat Çizme'yi (30) tabancayla öldürüp, yanındaki kardeşi Sercan Çizme (26) ile diğer müşterilerden H.B.'yi yaraladığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Umurbey Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir çorbacıda, dün saat 03.00 sıralarında Muhammet G. ile Serhat Çizme arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Muhammet G., tabancasıyla Serhat Çizme ve yanındaki kardeşi Sercan Çizme'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği iki kardeş ile müşterilerden H.B. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Serhat Çizme, doktorların müdahalelerine rağmen kurtulamadı. Diğer 2 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayın ardından Muhammet G.'yi gözaltına aldı.

ŞARJÖRÜ BİTİNCE TABANCASINI FIRLATTI

Olayın çorbacının güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, aynı masada oturanlar arasında çıkan tartışmada, bir kişinin altındaki tabureyi fırlatıp, masayı devirdiği, ardından taraflar arasında silahlı kavga başladığı görülüyor. Taraflardan birinin şarjöründe mermi kalmayınca tabancasının karşısındakine fırlatması ve yaralanan bir kişinin hastaneye götürülmek üzere otomobile bindirilmesi de görüntülerde yer alıyor. Öte yandan Muhammet G.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.