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Haberler İzmir Kulüp başkan vekilini 80 milyon lira dolandırmış

Kulüp başkan vekilini 80 milyon lira dolandırmış

Karşıyaka Altyapı Basketbol Şube Başkanı da olan Hatice Özalp’in, dolandırdığı kişiler arasında KSK Başkan Vekili, İzmirli iş insanı Mustafa Karabağlı’nın da olduğu öğrenildi. Karabağlı’nın 80 milyon TL dolandırıldığı iddia ediliyor.

ŞENOL KANTÜRK
Kulüp başkan vekilini 80 milyon lira dolandırmış

İZMİR'DEKİ 'Seçil Erzan' vakasında yüksek kar vaadi ile iş insanlarını toplam 250 milyon lira dolandırdığı öne sürülen ve olaydan sonra intihar girişiminde bulunduğu için psikiyatri servisine yatırılan Denizbank Bornova Şubesi eski Müdürü Hatice Özalp'in tedavisi sürüyor.

Soruşturmada gözaltına alınan banka personeli E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A. tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edildi.

Karşıyaka Spor Kulübü'nde bir süre yönetim kurulu üyeliği ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şube Başkanlığı görevlerinde de bulunan Özalp'in, dolandırdığı kişiler arasında Karşıyaka Spor Kulübü Başkan Vekili, İzmirli iş insanı Mustafa Karabağlı'nın da olduğu öğrenildi.

Özalp'in spor kulübünden tanıdığı iş insanı Karabağlı'yı 80 milyon lira dolandırdığı iddia edildi.

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