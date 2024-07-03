Egeli mühendislerden göğüs kabartan başarı

EGE Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Ege Aerospace Takımı, Amerika Birleşik Devletlerinde düzenlenen Spaceport America Cup 2024 yarışmasına katıldı. Ege Aerospace Takımı, 25 ülkeden öğrencilerin katıldığı dünyanın en büyük roketçilik yarışmasına aldığı ödüllerle damga vurdu. Egeli genç mühendisler dünyanın en büyük roketçilik yarışmasında Ege Üniversitesini temsil etti. Kansan, Roketsan, Aselsan, TEI gibi Türkiye'nin önde gelen kurumlarının sponsorluğunda çalışmalarını sürdüren takım, yarışmaya 7 kişilik ekiple katıldı.

Ege Aerospace Takımı yarışmada başarılı bir fırlatma gerçekleştirdi. Geliştirilen FEZA-24 isimli sonda roketi 9 bin 400 feet irtifaya ulaşarak görevini yerine getirdi. Geliştirilen sistemler, operasyonun tüm aşamalarını başarılı bir şekilde tamamladı. Fırlatma sonrasında FEZA-24 roketinin tüm parçaları hasarsız bir şekilde kurtarıldı ve sistemin yeniden kullanılabilirliği ispatlandı. Geliştirilen sistemler, yarışma hakemleri tarafından 2 farklı ödüle layık görüldü. Takım son derece etkileyici sunumu ile en iyi sunum ödülüne ve yarışmanın ilk atışlarından birini gerçekleştirerek erken fırlatma ödülüne sahip oldu. Takım kaptanı Enes Bitigen, proje yöneticiliği ödülü alırken takım üyesi Ata Kerem Manyaslı ise güvenlik uzmanı ödüllerini aldı.