İzmirlilerin yeni fobisi yürüyen merdivenler

DİRENDİLER AMA YETMEDİ

Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı. Bu esnada merdiveni kullanmakta olan vatandaşlardan 11'i dengesini kaybederek düşmüştü. Yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, metro istasyonunu kullanan vatandaşların, yürüyen merdivenin durup hızlıca geri sarması nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektikleri ve bir süre sonra da vatandaşların düştüğü yer aldı.

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 11 vatandaş, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, 30.09.2023 yılında, İZBAN Halkapınar İstasyonu'nda fazla yük bindiği iddia edilen yürüyen merdivenler bir anda ters istikamette geri salınırken, merdivende bulunan vatandaşlar yere düşmüş, olayda 7 kişi yaralanmıştı. Üçyol Metro İstasyonu'nda 30.12.2023 yılında meydana gelen bir başka yürüyen merdivenin bir anda geriye sardığı kazada ise 5 kişi yaralanmıştı.

PERIYODIK BAKIMLAR DÜZENLI YAPILMALI

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Makina Teorisi ve Dinamiği Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi olan Makine Mühendisi Doç. Dr. Çağlar Uyulan, Üçyol Metro İstasyonu'nda sıkça meydana gelen yürüyen merdiven arızası ile ilgili öncelikle yerinde ve detaylı bir inceleme yapmadan kesin bir sonuca varılamayacağına dikkat çekti. Arızanın aktarım organları arasındaki bağlantının kopması ile yani mekanik bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini düşündüğünü söyleyen Doç. Dr. Uyulan, "Yürüyen merdivenlerde bu tür arızaların meydana gelmemesi için öncelikli olarak periyodik bakımlarının düzenli olarak yapılması çok önemli. Yürüyen merdivenler muhakkak genel standartlara uygun olarak üretilir ancak insan yoğunluğunun bulunduğu bölgelere özel merdivenler ve bakımlar yapılması gerekir. Yani insan yoğunluğunun çok fazla olduğu yerlerde aktarma organları, düzenekler daha farklı ve bu yoğunluğa dayanacak şekilde tasarlanmalıdır. Motorun dişlilerin ters yöne dönmesi, ona zıt yönde normal kapasitesinin üzerinde bir yük gelirse mümkün olur. Elektrik kesintileri veya elektrik sistemindeki arızalar, yürüyen merdivenlerin tersine dönmesine neden olabilir" dedi.