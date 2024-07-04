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Haberler İzmir Yetkili servis gibi tanıtıp beyaz eşya çaldılar

Yetkili servis gibi tanıtıp beyaz eşya çaldılar

Son dakika haberleri... İzmir'de kendilerini yetkili servis olarak tanıtıp arızalanan beyaz eşyaları tamire götürüp geri getirmeyen 4 dolandırıcı şahıs, polis ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İHA
Yetkili servis gibi tanıtıp beyaz eşya çaldılar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2023 ve 2024 yılı içerisinde 11 vatandaşı internet üzerinden verdikleri beyaz eşya yetkili servisi ilanları vasıtasıyla kendilerini yetkili servis olarak tanıtarak dolandıran şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Vatandaşları toplam 55 bin 750 TL dolandıran, beyaz eşyalarını tamir etme bahanesiyle alıp geri getirmeyen 4 şüpheli eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.S.İ., Ö.C.E., M.A.İ. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. B.Y. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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