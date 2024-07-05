“Bayındır’ın hastane arsasına dokunmayın”

AK Parti Bayındır İlçe Başkanı Veysel Bakıcıol, ilçe gündeminde olan TOKİ konutları imar durumu, yeni hastane yeri ve belediyeden işçi çıkarmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Son günlerde ilçe gündemindeki TOKİ konutları yeri ile ilgili gelişmeleri değerlendiren Başkan Bakıcıol, "Canlı Mahallesi'nde TOKİ konutu yapılacak arsa vardı daha önceki dönemde bu imardan geçmişti. Fakat son İzmir Büyükşehir Meclisi'nde bunu tekrar gündemden kaldırıldığını duyduk, üzüldük" dedi.

KARARDAN DÖNÜLMELİ

BAKICIOL, "Bizim üzüldüğümüz nokta şu, ilçemizde konut sıkıntısı çekiliyor. Bayındır'da 143 konutlu TOKİ binalarımız yapıldı, hepsi dolu. Bunun yanında da 167 konutluk da kentsel dönüşümden yapılan binalarımız var. Özellikle sokakta dolaşırken vatandaşlarımız soruyorlar bize, 'Başkanım bu binaların satışları ne zaman olacak? Biz buna talipli olmak istiyoruz.' diye. Yine Canlı Mahallemizdeki, imar değişikliği olan bu TOKİ konutlarımız yapılsaydı, konut ihtiyacını karşılardı. Bu yönde olmasını arzulardık ama Büyükşehir'in bunu gündemden çıkarması, Bayındır halkını son derece üzmüştür. Umut ederim ki bu karardan dönülür" ifadelerini kullandı. Bayındır'ın yeni hastaneye ihtiyacı olduğunu belirten Bakıcıol, "Bu ihtiyacı gidermek için kamuya ait 41 bin metrekarelik bir alan vardı. Önceki dönemde Belediye Başkanımız Uğur Demirezen, bu yeri, İçişleri Bakanlığı'ndan belediyeye devir aldı hastane yapılması için. Şu anda belediyenin uhdesinde. Ama Bayındır Belediye Meclisi'nden bu yerin satılması yönünde bir karar alınacağını duyuyoruz. Umut ederim ki benim duyumum yanlış olur. Eğer bu karar alınırsa, Bayındır'daki hastane yapma imkanı biraz daha zor olur. İnşallah bu yönde de karar Bayındır Belediyesi'nden de çıkmaz" diye konuştu.