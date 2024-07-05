İzmir’deki memur krizi Ankara’da da çözülemedi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ndeki kamu emekçilerinin eylemi sürerken Tüm Bel Sen yöneticileri ile CHP yöneticileri genel merkezde bir araya geldi. CHP yöneticileri, yasal sınır seviyesinde sosyal denge tazminatı ve 4 ikramiye önerirken sendika bu talebi kabul etmedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZSU genel müdürlüklerinde görevli kamu emekçileri ile bu işyerlerinde örgütlü Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İzmir Şubesi büyükşehir arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan tıkanma üzerine başlayan eylemler sürüyor. Sendika Genel Merkez Yöneticileri ve İzmir Şube Başkanı Cevdet Keleş, Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. CHP Genel Merkezi de Başkan Cemil Tugay gibi sosyal denge tazminatları için yasal sınırda ödeme ve buna ilave yasal sınır tutarında 4 ikramiye önerisinde bulundu ancak bu teklif kabul edilmedi. Sendika yöneticileri kazanılmış haklarından vazgeçmeyeceklerini bildirirken CHP yöneticileri ise sendikanın taleplerini CHP Lideri Özgür Özel'e ileteceklerini aktardı.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

SENDİKA yönetimi tarafından gönderilen mesajda şunlar dile getirildi: "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yapılan görüşmede ilçe belediyeler ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrı ayrı değerlendirildi Cumhuriyet Halk Partisi heyeti teklif olarak tüm belediyeler için yasal sınır ve yasal sınır tutarında 4 ikramiye önerisinde bulundu. İzmir Büyükşehir belediyesi olarak biz bu öneriyi kabul etmedik, mevcut kazanılmış haklarımızdan geri adım atmayacağımızı ve kazanımlı bir toplu sözleşme imzalamak istediğimizi ifade ettik. Bu talebimizi İzmir Büyükşehir belediyesi başkanı Sayın Cemil Tugay'a ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Sayın Özgür Özel'e bildirip sendikamıza geri dönüş yapacaklarını söylediler."