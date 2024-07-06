Ödemiş’te orman yangını! Ekipleri alarma geçirdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçenin Artıcak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.
Yangının 15.35'te çıktığı ve ilk müdahalenin de 15.45'de yapıldığı belirtildi.
Ekiplerin, havadan ve karadan müdahale ettikleri yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.