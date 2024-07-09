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Haberler İzmir İZBAN o gün ücretsiz olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı..

İZBAN o gün ücretsiz olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı..

İzmir'in toplu ulaşımın bel kemiği olan İZBAN, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ücretsiz hizmet verecek. Bu özel günde, İzmirli yüzbinlerce vatandaş İZBAN seferlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

HABER MERKEZİ
İZBAN o gün ücretsiz olacak! Resmi Gazete’de yayımlandı..

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Türkiye genelinde toplu taşıma ücretsiz! Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ve diğer hatlar ile İzmir'de İZBAN seferleri, ücretsiz olarak hizmet verecek.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak. Tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de kent içi toplu ulaşımın can damarını oluşturan İZBAN'dan İzmirliler gün boyu ücretsiz olarak yararlanacak.

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