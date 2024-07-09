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Haberler İzmir İzmir'de gümrükte rüşvet operasyonu: 77 memur ve müşavir gözaltına alındı

İzmir'de gümrükte rüşvet operasyonu: 77 memur ve müşavir gözaltına alındı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Aliağa Gümrük Müdürlüğü ile bazı gümrük müşavirliklerinde çalışanların rüşvet aldığı iddasıyla ekipler tarafından operasyonu başlatıldı.

AA
İzmir’de gümrükte rüşvet operasyonu: 77 memur ve müşavir gözaltına alındı

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla haklarında gözaltı kararı verilen 16'sı kamu görevlisi 78 şüphelinin yakalanması için Ticaret Bakanlığı ekiplerinin desteğiyle İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin adresleri ile Aliağa Gümrük Müdürlüğü binası ve kent genelindeki bazı gümrük müşavirliği firmalarında arama yapıldı. Aramalarda, bazı dijital materyale el konuldu.

Operasyonda şüphelilerden 77'si gözaltına alındı, 1 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi.

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