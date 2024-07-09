Kardiçalı Hanı’na Büyükşehir talip

DEPREME dayanaksız olduğu için boşaltılarak kaderine terk edilen Tarihi Kardiçalı Hanı için İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi komisyonları kamulaştırma kararı aldı. Karar meclis üyelerinin onayına sunulacak. 1928 yılında yapılan Kardiçalı Han'ı geçtiğimiz aylarda depreme dayanıksız olması nedeniyle boşaltılmıştı ve geçtiğimiz ay 1,1 milyar liraya satışa çıkarılmıştı. Kaderine terk edilen Kardiçalı Hanı için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden hamle geldi. Verilen önerge sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları hanı kamulaştırma programına alınmasını oy birliği ile onayladı.