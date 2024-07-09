Kordon artık yağmur yağmadan taşıyor! Esnaf acil önlem alınmasını istedi

Bilimin, İzmir'de zeminin her yıl 1,5 santimetre çöktüğüne dair açıklaması üzerine 'deniz taşkınları' yeniden gündeme gelirken, Kordon İş Adamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, konuyla ilgili bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Şanlı, "Yazın lodos Kordon'a doğru estiğinde, yağmur yağmadığı halde deniz taşıyor" dedi. İzmir'de Kasım ayında yaşanan deniz taşkınının Kordon esnafını olumsuz yönde etkilediğini hatırlatan Şanlı, "Şu ana kadar hiç önlem alınmadı. Geçmişte de buradaki su giderlerinin deniz seviyesinin altında olduğunu söyledik. Hollanda örneğini vermiştik. Hollanda bu işi çözmüş. İzmir'de de aynısı uygulanabilir" diye konuştu.

"VENEDİK'E DÖNÜYOR"

Kordon'da deniz seviyesinin altında bulunan giderlerin kapağının olmamasına da değinen Şanlı, "Yağmur suyu tahliye giderlerin de kapağı yok. Deniz seviyesinin altında olduğu için lodos Kordon'a doğru estiğinde deniz taşması meydana geliyor, su fışkırıyor. Kordon adeta Venedik'e dönüyor. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılmalı. Zemin etütçüler bu konuda ne yapılması gerektiğini daha iyi bilir. Biz sadece öneriyoruz" şeklinde konuştu.