Büyük Kardiçalı Han kaderine terk edilmedi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Konak'ın kabinde yer alan ve riskli olduğu gerekçesiyle kaderine terk edilen tarihi Büyük Kardiçalı Han'ı yeniden kente kazandırmak için düğmeye bastı. Temmuz ayı meclis toplantısında Büyük Kardiçalı Han'ın restore edilerek hizmete açılmasını sağlamak üzere kamulaştırılmasına ilişkin madde gündeme gelerek oy birliğiyle kabul edildi.

"ÇOK ÖZEL BİR BİNA"

İZMİR'İN sembol yapılarından Büyük Kardiçalı Han hakkında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Bina çok özel ve değerli bir bina. Sahip çıkmamız lazım. Böyle bir mantıkla, bakış açısıyla bu önergeyi meclisimize getirdik ve bu kararı alıyoruz. Sonuçta makul ve mantıklı olan, kamunun yararına olan, şehrin yararına olan şey yapılacaktır. Bununla ilgili seçenekler değerlendirilir ama bizim böyle bir yetkiyi meclisten almamız gerekiyor. Bizim orada gözümüz yok. Gerçekten çok özel bir bina, çok görünür bir konumda. Bu binanın korunması, restorasyonu, güçlendirilmesi, yeniden kullanıma açılması lazım" ifadelerini kullandı.

"TAMAMEN KANUNİ"

CEMİL Tugay, "Bu binayla ilgili ciddi bir teklifi olan, herhangi bir alım niyeti olan varsa ortaya zaten çıkar. İlla belediye alsın diye bir şart yok. Görebildiğimiz kadarıyla bu bina ilgisiz kalacak ve bir süre sonra çok kötü bir hale gelecek. Gözümüzün önünde bina dağılacak. Böyle bir şeye izin vermemek için bir irade ortaya koyuyoruz. Hiçbir rant hesabı olmayan bir durumdur. Tamamen kanunen yapılmaktadır. Bu mantıksız bir şekilde kullanılmayacaktır. Sizi temin ederim. Ben arkadaşlarımızın planlamasına güveniyorum. Umuyorum en kısa zamanda binanın restorasyonunu yapar hale geleceğiz" diye konuştu. Kardiçalı Ailesi'nin 3. kuşak temsilcilerinden, tanınmış iş insanı Tuncay Özilhan'ın eşi Emine Özilhan ile Macit Erzel ve Cemal Çiftçiler'in en büyük hissedarı olduğu tarihi Kardiçalı Han'ı ilgisizlikten dolayı hırsızların da mekanı olmuştu.