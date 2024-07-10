İzmir’de başladı tüm ülkeye yayıldı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) Projesi ile üreticiler, ilaç kalıntısı bulunmayan temiz ve kaliteli yaş meyve ve sebze üretiyor. Kalıntısız üretim yapan üreticilerin bahçelerine ise sembolik olarak mavi bayrak asılıyor. İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Tatilde plajlardaki mavi bayrağı gördüğünüzde belli standartlarının üzerinde temizliğe sahip olduğunu biliyorsanız, sera ve örtü altında yapılan bu bayrak çalışmasıyla da bu alanlarda kontrolü bir üretimin yapıldığını anlıyorsunuz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tarladan sofraya güvenilir gıda' misyonu doğrultusunda yürütülen Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) Projesi ile üreticiler, ilaç kalıntısı bulunmayan temiz ve kaliteli yaş meyve ve sebze üretiyor. Kalıntısız üretim yapan üreticilerin bahçelerine ise sembolik olarak 'mavi bayrak' asılıyor. Projenin başladığı 2010-2024 yılları arasında domates, biber, patlıcan, salatalık, şeftali, kiraz, erik, üzüm, mandalina, çilek, incir ve ayvada toplamda 10 bin 3 üreticiyle 186 bin 705 dekar alanda kalıntısız ürün üretildi. 2024 üretim sezonunda ise Türkiye'de 234 bin 64 dekar alanda üretim yapan 8 bin 468 üreticinin, İzmir'de 8 bin 540 dekar alanda üretim yapan 755 üreticinin bahçesine mavi bayrak asıldı.

'İZMİR'DE BAŞLAYAN PROJE TÜM ÜLKEYE YAYILDI'

EKÜY Projesi bakanlıkta başlamadan, İzmir'de 2008-2009 yıllarında benzer bir projenin uygulanmaya başlandığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Sonrasında bu ülke genelinde yayılmaya başladı. Türkiye'nin birçok noktasında özellikle örtü altı üretimi başta olmak üzere birçok üretim dallarında EKÜY Projesi yönetimi çerçevesinde üretimler yapılıyor. İzmir'de 2008 yıllarında başlayan bu proje daha sonrasında Bakanlığın tüm ülkeyi kapsayacak şekilde bir projesi haline geldi. Şu anda İzmir, proje içinde Türkiye'deki en önemli illerden biri. Hıyar, domates ve birçok sebze grubunda devam ediyor" dedi.