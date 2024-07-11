İzmir’de taksi indi-bindi ücretleri ne kadar oldu?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de, 1 ay önce artış yapılan taksi ücretlerine yeniden bir düzenleme yapılırken, son kararla indi-bindi ücreti 90 TL, kilometre ücreti ise 30 TL oldu.

İzmir'de taksi tarifelerine 1 ay önce yapılan ücret artışının ardından yeni bir düzenleme daha yapıldı. Son yapılan artış kararı, Ulaştırma Koordinasyon Merkezinden (UKOME) geçti. Buna göre, 80 TL olan indi-bindi ücreti 90 TL'ye çıktı. İlk açılış 20 TL, taksilerin kilometre ücretleri ise 30 TL olarak belirlendi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, 1 ay önce zam kararı alınmasının ardından neden tekrar bir fiyat artışı yapıldığını anlattı. Anık, "Biz 1 ay önce bir tarife uygulamıştık; fakat ondan sonra akaryakıta 6 lira daha zam geldi. Daha sonra biz İzmir Büyükşehir Belediyesine müracaat ederek, revize yapmak istediğimizi söyledik ve revizemizi yaptık. Son karar, UKOME genel kurulundan geçti; yakın mesafe 90 TL, kilometre 30 TL, ilk açılış 20 TL oldu" dedi.

TAKSİMETRE AYARLAMALARI ÜCRETSİZ YAPILACAK

Celil Anık, taksimetre ayarlamalarının ise ücretsiz bir şekilde, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından uzaktan erişimle yapılacağını söyledi.

Anık, "Biz geçen sene, ağustos ayının 11'inde fiyat ayarlaması yaptık. Tam 1 yıl oldu. 1 yıl önce 22 liraydı kilometre ücreti. Enflasyonun yüksekliği, araçların masrafının yükselmesi, sigorta paralarının yükselmesi, hepsine baktığımız zaman ayarlamamızı, revizemizi yaptık. Önümüzdeki günlerde imzadan çıktıktan sonra da esnaf arkadaşlarımıza duyuracağız" ifadelerine yer verdi.