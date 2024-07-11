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Haberler İzmir Sözde fenomen Gaga Bulut İzmir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındı

Sözde fenomen Gaga Bulut İzmir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındı

İzmir'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis operasyonunda ünlü fenomen Gaga Bulut olarak bilinen Bulut Altuğ'u yakaladı. Daha önce skandal olaylarla gündeme gelen Altuğ'un suç dosyası kabarık çıktı.

DHA
Sözde fenomen Gaga Bulut İzmir’de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de 'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ (27), yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak, oyuncu kazandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bahis suçunun engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirtilen çeşitli internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak oyuncu kazandırdığı tespit edilen, 'Gaga Bulut' olarak bilinen fenomen Bulut Altuğ hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karşıyaka ilçesindeki evine operasyon düzenleyen polis ekipleri, Altuğ'u gözaltına aldı. Altuğ, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

'Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek' suçundan gözaltına alınan Altuğ hakkında daha önce de 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Devlet kurumlarını aşağılama', 'Şantaj', 'Müstehcenlik', 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' gibi suçlardan soruşturma yürütülüp, ardından yargılama yapılmıştı.

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