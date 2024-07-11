Vali Elban’dan davet! İzmir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne hazır

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen kalkışmanın yıl dönümünde, 15 Temmuz 2016'da yaşanan ihanetin ve sonuçlarının unutulmaması amacıyla hazırlanan programlar dahilinde İzmirlilerle buluşturulacak.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban öncülüğünde, mülki idare ve kamu kurum kuruluş amirleri ile çok sayıda personelin emek vereceği etkinliklere, üniversiteler, yerel yönetimler ile sayıları 200'ü bulan sivil toplum kuruluşları da destek verecek.

Yoğun mesai ve gayretlerle hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü programı kapsamında; şehit aileleri ve gazilerimizin başta Vali Dr. Süleyman Elban olmak üzere mülkî idare amirlerince ziyaretlerine öncelik verilecek.

10 Temmuz'da başlayacak programlarda; 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikim etkinliğine, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığınca şehit yakınları, gazilerimiz ve ailelerine yönelik körfez deniz turuna, Üçkuyular-Konak arası bisiklet sürüş etkinliğine, il genelindeki camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetlerine, duaların yapılmasına ve lokma ikramlarına da yer verilecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla, İzmir Valiliği ve Anadolu Ajansı iş birliğinde, kentteki 3 ayrı AVM'de ve Konak Meydanı'nda fotoğraf sergileri de düzenlenecek.

15 Temmuz'un ruhuna yakışır bir program hazırlamak istediklerini belirten İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, "Valiliğimizin sevk ve idaresinde, ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını azami şekilde sürece dahil ederek, demokrasi şehitlerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere, millî irademize sahip çıkan tüm vatandaşlarımızın dik duruşunu onurlandıran bir program hazırladığımıza inanıyorum. Bu vesileyle; millî bayramlarımız arasında ayrı bir yeri ve önemi olan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde, tüm İzmirlileri Konak Atatürk Meydanı'nı doldurmaya, böylelikle bir kez daha, demokrasiye, millî birliğe ve beraberliğimize, her zaman ve her yerde nasıl sahip çıktığımızı tüm dünyaya göstermeye davet ediyorum." şeklinde konuştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programının tamamı, İzmir Valiliği resmi internet sitesi duyurular bölümünden takip edilebilecek.