İzmir’de 11 yıl önce cinayet işleyen firari katil, terlikle yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de 11 yıl önce işlediği cinayetin ardından ortadan kaybolan katil Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yakalandı. Yankesicilik, kapkaç, hırsızlık gibi suçların yaşanmaması için kılıktan kılığa giren Güven Timleri devriye esnasında şüphe üzerinde faili durdurmasıyla gerçek ortaya çıktı.

PANİK YAPTI, YAKAYI ELE VERDİ

Şüpheli şahıs, Güven Timleri tarafından sorgulanırken panik yapınca yakayı ele verdi. Yapılan sorgusunda kardeşinin kimlik numarasını kullandığını tespit eden ekipler şüpheliyi orada gözaltına aldı. Kimlik tespitinin ardından şüphelinin F.Ç. (43) olduğunu tespit etti. F.Ç.'nin yapılan sorgusunda İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Kasten adam öldürme" suçundan hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

2013 YILINDA İŞLENEN BİR CİNAYETİN FAİLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

2013 yılında İzmir'de işlenen bir cinayetin firar zanlısı olan F.Ç. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 11 yıl boyunca sahte kimlik ile kaçan F.Ç. Bursa polisinden kaçamadı. Kısa bir süre önce Bursa'ya taşınan F.Ç., büyükşehir olduğu için rahat saklanma düşüncesiyle geldiği ve çok geçmeden Güven Timleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen F.Ç. ifadesinde, "Ömür yeter mi çıkmaya bilmiyorum" dediği öğrenildi. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.