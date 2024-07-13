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Haberler İzmir İzmir'de 2 kişinin canını alan elektrik akımıyla ilgili inceleme: “Beni de daha önce elektrik çarptı”

İzmir'de 2 kişinin canını alan elektrik akımıyla ilgili inceleme: “Beni de daha önce elektrik çarptı”

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde, dün etkisini gösteren kuvvetli yağış sonrası yolun karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ve 44 yaşındaki İnanç Öktemay hayatını kaybetti. Akımın kanalizasyondaki elektrik kaçağından olduğu düşüncesiyle inceleme başlatıldı. Korkunç olaya şahit olan esnaf, "Beni de daha önce elektrik çarptı, yapın dedim yapmadılar" dedi.

İHA
İzmir’de 2 kişinin canını alan elektrik akımıyla ilgili inceleme: Beni de daha önce elektrik çarptı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'deki dün etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalandı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılmıştı.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI; AMA ACI HABER GELDİ

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, dakikalarca akıma kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a kalp masajı yapmıştı. Yoğun mücadeleler sonucu hayata döndürülen iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağır olan gençler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

BÖLGEDE İNCELEME BAŞLATILDI: İLK ŞÜPHE KANALİZASYONDAKİ ELEKTRİK KAÇAĞI

Öte yandan olayın yaşandığı bölgeye gelen elektrik firması yetkilileri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililer ilk olarak kanalizasyonda elektrik kaçağının olduğu şüphesiyle, kanalizasyonun olduğu bölgede kazı çalışması yapacak.

"BURADA ELEKTRİK VAR, BURAYI YAPIN' DEDİM YAPMADAN BIRAKTILAR"

Olaya tanık olan bölge esnafından 58 yaşındaki İsa Yaman, o anları anlattı. Yaman, "Dün deponun orada gördüm. Kız düştü, arkadaşı kurtarmak istedi ama onunla beraber o da düştü. İkisine de elektrik çarptı. Ben karşıdan gördüm, müdahale edemedim. İkisi de öldü. Elektrik telleri 6 seneden beri orada duruyor. Beni bile 2 sefer ayağımdan çarptı. Ben de zor kurtuldum, yoksa ölmüştüm. Ben onları uyardım, 'burada elektrik var, burayı yapın' dedim. Yapmadan bıraktılar" ifadelerine yer verdi.

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