Rüşvet operasyonunda 77 şüpheli adliyede

İzmir polisinin Aliağa Gümrük Müdürlüğü'nde ve kentte bulunan gümrük müşavirlerine yönelik 50 milyon liralık rüşvet operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın Gümrük Müşavir Yardımcısı olan amcasının oğlu Deniz Polat'ın da olduğu 77 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin devletin alacağı vergi miktarının belirlenmesi veya ürünün ne olduğunun anlaşılması için yapılması gereken laboratuvar incelemeleri konusunda da usulsüzlük yaptıkları öne sürüldü.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin, yurt dışından getirilen ipek kumaş gibi ürünleri vergi kaçırmak için daha düşük gümrüklü keten kumaş gibi gösterip, rutin olarak ürünün ne olduğunun anlaşılabilmesi için incelenmek üzere laboratuvara numune gönderilmesi gerekirken rüşvetle bu aşamayı ortadan kaldırmak gibi uygulamalar yaptıkları da iddia edildi. Dönen rüşvet çarkının 50 milyon lira civarında olduğu öne sürüldü. Polis ekipleri, bu kapsamda 9 Temmuz sabahı, İzmir, İstanbul, Isparta, Antalya, Manisa, Aydın, Bursa, Iğdır ve Artvin'de eş zamanlı operasyon yaptı. Gümrükte çalışan memur ve müşavirlerinin de aralarında bulunduğu 16'sı kamu personeli 77 şüpheli, gözaltına alındı. 50 milyonluk rüşvet çarkının tespit edildiği operasyonda CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın gümrük müşavir yardımcısı olan kuzeni Deniz Polat'ın da gözaltına alındığı ortaya çıktı. Aramalarda 56 bin 344 dolar, 16 bin 945 euro, 52 tam altın, 56 çeyrek altın, 6 yarım altın, 135 adet gram altın, 12 bilezik, 95 sterlin ve 479 bin 400 TL ele geçirildi.