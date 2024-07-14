Elektrik faciası! Kahreden olayda ihmaller zinciri

İzmir'de önceki gün meydana gelen sağanakta, Alsancak semtinde karşıya geçmeye çalışırken elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve ona yardım eden İnanç Öktemay yaşamını yitirdi. Özge Ceren Deniz'in Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi olduğu ve aynı olayda hayatını kaybeden İnanç Öktemay ile birbirlerini tanımadıkları öğrenildi. Yakınları, önce Deniz'in akıma kapıldığını, Öktemay'ın ise onu kurtarmak isterken hayatını kaybettiğini belirtti.

'HORTUMU AYAĞIMA DOLADIM'

AKIMA kapılan iki kişiye ilk müdahaleyi yapan mahallelilerden Nurullah Özel, "Otoparkta oturuyordum. Yoldan sesler geldi. Ayağımda terlikler vardı. Eve gidip çizmelerimi giydim, elime de bir sopa alıp müdahale ettim. Ama gittiğimde ikisinin de bilinçleri kapalıydı. İlk başta kızın ayağını kaldırarak, bahçe hortumunu ayağına doladım ve kızı sudan dışarıya çıkardım. Aynı şekilde aynı müdahaleyi erkeğe de yaptık. Ama çıkarttığımızda, nabzını kontrol ettiğimizde kızın bedeni soğuktu. Büyük ihtimalle çoktan hayatını kaybetmişti. Erkeğin bedeni hala sıcaktı. Kalp masajı ve suni teneffüs yaptık. Erkeğin kalbi atıyordu, sonrasında ambulansa hastanelere kaldırıldı" dedi. Özel, "Böyle bir olay yaşanmasın isterdik. Daha önce de burada elektrik kaçağı gibi bir şey olmuştu. Neden kaynaklandığını bilmiyorum ama daha önce de mazgalın içinden duman çıkmıştı. O zaman elektrik şirketi yetkilileri gelip, kontrol etmişlerdi. Bir problem olmadığını söylediler, bakımlarını yaptılar" diye konuştu. Öte yandan, elektrik şirketi yetkilileri olay yerine gelerek gerekli incelemelere başladı, yer altı şebekesini test etti.

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'SORUMLULAR YARGILANMALI'

Öktemay'ın akrabası olan Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, cenazeye katılmak için İzmir'e geldi. Öktemay'ın teyzesinin torunu olduğunu belirten Ertemur, "Mutlaka sorumluları bulunup yargılanmalı" dedi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ise, "Sorumlularının peşine düşeceğiz. Haklarını aramayı bırakmayacağız" diye konuştu. Özge Ceren Deniz'in cenazesi defnedileceği Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine gönderilmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na sevk edilirken, İnanç Öktemay'ın cenazesi ise, kılınan namazın ardından İzmir Kaynaklar Mezarlığı'nda defnedildi.

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'TELLER 6 SENEDİR ORADA'

Olaya tanık olan bölge esnafından 58 yaşındaki İsa Yaman, o anları anlattı. Yaman, "İkisine de elektrik çarptı. Ben karşıdan gördüm, müdahale edemedim. İkisi de öldü. Elektrik telleri 6 seneden beri orada duruyor. Beni bile 2 sefer ayağımdan çarptı. Yetkilileri uyardım, 'burada elektrik var, yapın' dedim. Yapmadan bıraktılar" ifadelerine yer verdi.

GEDİZ ELEKRİK'TEN AÇIKLAMA

Yaşanan faciaya ilişkin Gediz Elektrik tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yapılan ilk incelemelerde bölgede şirketimize ait herhangi bir havai yatırımımızın bulunmadığını, önemle belirtmek isteriz. Öte yandan, bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikâyet kaydı da bulunmamaktadır."