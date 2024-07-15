İzmir’deki elektrik akımı faciasında yeni gelişme! Son çalışmayı yapan GZD Elektrik çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın iki mazgal arasındaki elektrik kablosundan geçen akıma kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. GDZ Elektrik A.Ş. ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında olayın sorumluluğu konusunda karşılıklı beyanlar bulundu ancak alanda en son çalışmanın 9 Ocak tarihinde GDZ Elektrik A.Ş. tarafından yapıldığı ve GDZ Elektrik A.Ş. çalışanının kablolarla ilgili kaynak işlemi yaptığı bir fotoğraf ortaya çıktı. Öte yandan gözaltı sayısı 20'ye yükselirken, 9 kişinin de halen arandığı öğrenildi.

Alsancak'ta sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili adli süreç devam ediyor. 20'si GDZ Elektrik A.Ş, 9'u İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı olmak üzere 29 kişi hakkında gözaltı işlemleri devam ederken süreç içinde iki kurum arasında "yetki" tartışması yaşanmış ve karşılıklı beyanatlar yayınlanmıştı.

GDZ ELEKTRİK A.Ş. "ŞEBEKEYE ZARAR VERİLDİ" DEMİŞTİ

GDZ Elektrik A.Ş. tarafından yapılan açıklamada son işlemin 5 Ocak günü İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU ekipleri tarafından yağmur ızgarası yapıldığı aktarılmıştı. Dağıtım şirketi ayrıca yapılan işlem sırasında kendilerine haber verilmediğini de eklemişti. Açıklamada "5 Ocak'ta bölgedeki elektrik şebekesi üzerine bize haber verilmeden yağmur suyu ızgarasının yapıldığı belirlendi. Elektrik şebekemize hem zarar verilmiş, hem de yeri değiştirilmiş" denilmişti.

ÖNCE KABLODA İŞLEM SONRA ASFALT

Savcılık tarafından titizlikle yürütülen soruşturmayla ilgili süreçte yeni detaylar ortaya çıktı. Olay yerinde son işlemin 9 Ocak tarihinde GDZ Elektrik A.Ş. ekipleri tarafından yapıldığı belirlendi. Görüntüde GDZ Elektrik A.Ş. üniformalı bir işçinin elektrik çarpmasının olduğu yerde kaynak işlemi yaptığı ve kablonun tamamının işlem yapılırken dışarıda olduğu yer alıyor. Yapılan işlemin ardından GDZ Elektrik A.Ş. ile anlaşmalı taşeron ekiplerinin 13 Ocak tarihinde çarpmanın olduğu yerde asfalt çalışması yaptığı öğrenildi.

İFADELER ALINMAYA BAŞLADI

Gözaltına alınan şahıslarla ilgili ifadelerin alınmaya başlandığı 9 kişinin yakalanması ile ilgili sürecin devam ettiği bildirilirken arama motoru Google'ın haritalar kısmında yer alan 3 ay önceki sokak fotoğrafında, iki mazgal arasındaki elektrik kablosunun göründüğü, bir işyeri kamerasında ise 9 Ocak'ta yağan yağmurda elektrik kablosunda dumanlar çıktığı dikkatlerden kaçmadı.