İzmir’deki konut satışlarında o ilçe ilk sıraya yükseldi

Son dakika İzmir haberleri... TÜİK verilerine göre 2023 yılı haziran ayında İzmir'de 4 bin 61 olan konut satışı, bu yılın aynı döneminde yüzde 7,4 artarak 4 bin 361 oldu. İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azalarak bin 176 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 27 oldu. İzmir'de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 artarak 3 bin 185 olarak gerçekleşti. İzmir'de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 73 oldu. İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 azalarak 405 oldu. Haziran ayında satışı yapılan konutların yüzde 9,3'ü ipotekli satış olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2023 yılı Haziran ayında İzmir'de 4 bin 61 olan konut satışı 2024 yılı Haziran ayında %7,4 artarak 4 bin 361 oldu.

Ülkemiz genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2 azalarak 79 bin 313 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 13 bin 25 ile İstanbul, 6 bin 866 ile Ankara ve 4 bin 361 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 34 ile Ardahan, 40 ile Hakkari, 44 ile Tunceli ve Bayburt oldu.

İZMİR'DE BİN 176 KONUT İLK DEFA SATILDI

İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %3,4 artarak bin 176 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %27,0 oldu.

İZMİR'DE 3 BİN 185 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

İzmir'de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %8,9 artarak 3 bin 185 olarak gerçekleşti. İzmir'de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı %73,0 oldu.

İZMİR'DE İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 405 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %35,8 azalarak 405 oldu. Haziran ayında satışı yapılan konutların %9,3'ü ipotekli satış olarak gerçekleşti.

İZMİR'DE HAZİRAN AYINDA YABANCILARA 24 KONUT SATILDI

İzmir'de Haziran ayında yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre %45,5 azalarak 24 oldu.

Ülkemizde yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %45,1 azalarak bin 440 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,8 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 593 ile Antalya, 478 ile İstanbul ve 116 ile Mersin oldu.

KONUT SATIŞLARINDA MENEMEN BİRİNCİ

İzmir'de 2024 yılı Haziran ayında en fazla konut satışı Menemen'de gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Menemen'de 603 konut satılırken Menemen'i 503 konut satışı ile Buca, 349 konut satışı ile Karşıyaka, 329 konut satışı ile Torbalı, 282 konut satışı ile Karabağlar, 259 konut satışı ile Çiğli, 257 konut satışı ile Konak, 214 konut satışı ile Bornova, 144 konut satışı ile Bayraklı ve 139 konut satışı ile Seferihisar takip etti.