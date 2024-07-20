Kuyumcular Odası’ndan Serkan Çelik’e tam destek

Kamuoyunda "ikinci Seçil Erzan vakası" olarak bilinen, bazı spor kulübü yöneticileri ve İzmirli iş insanlarının da arasında bulunduğu 10 kişiyi sözde altın fonu ile yüksek kar vaat ederek 300 milyon lira dolandırdığı öne sürülen Hatice Özalp, ifadesinde Karşıyaka'daki döviz bürosu sahibi Serkan Çelik'in masum olduğunu söylemişti.

Serkan Çelik

'SERBEST BIRAKILMALI'

Öte yandan Kuyumcular Odası'ndan da Serkan Çelik'in tutukluluğuna ilişkin açıklama geldi. Söz konusu açıklamada, "Özalp'in 150 sayfalık ifadesinin ardından arkadaşımız Serkan Çelik'in olayla ilgisinin olmadığı bir kez daha tescillenmiş oldu. İnsan özgürlüğü ve itibarı bu kadar kolay heba edilemez. Zaman geçtikçe Serkan Çelik'in bozulan ticari hayatının ve uğradığı zararın boyutu telafi edilmez hale gelecek. Buna müsaade edilmemelidir, derhal serbest bırakılmalıdır. Serkan Çelik burada işinin başında olmalı, istendigi zaman çağrıldığında gelip ifadesini vermelidir" ifadelerine yer verildi.