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Haberler İzmir Karşıyaka'da greve bir kala anlaşma sağlandı

Karşıyaka'da greve bir kala anlaşma sağlandı

HABER MERKEZİ
Karşıyaka’da greve bir kala anlaşma sağlandı
KARŞIYAKA Belediyesi'nde greve bir gün kala taraflar anlaşma sağlandı. Edinilen bilgilere göre iki yıllık imzalanan sözleşmede ilk altı ay için işçilerin maaşlarına ve sosyal haklarına yüzde 43 oranında zam yapılacak. İkinci altı ay enflasyon ve üçüncü ve dördüncü altı ay için ise enflasyon artı bir puan oranında işçi maaşlarına zam yapılacak. Yapılacak zamdan sonra en düşük işçi maaşı yan haklarla birlikte 37 bin 845 bin TL olacak. En yüksek maaş ise 41 bin 24 olacak. İlk olarak 6 aylık Ekim ayında enflasyon farkı maaşlara yansıtılacak. Saatler süren görüşmelerde uzlaşı çıktı. Taraflar anlaşma sağlayamazsa işçiler greve çıkacaktı.
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