İzmir Büyükşehir’de memurlar yeniden iş bırakıyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasındaki sosyal denge tazminatını içeren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine memurlar iş bırakacaklarını açıkladı. Sendika haftalık eylem programını açıklarken, 24 Temmuz Çarşamba günü memurların tam gün iş bırakacağı belirtildi. Sendikanın paylaştığı haftalık eylem planına göre tam gün iş bırakacak olan memurlar aynı gün saat 11:00'de İzmir Sanat önünde basın açıklaması yaptıktan sonra CHP İzmir İl Başkanlığı önüne yürüyecekler.