‘Babalar Grubu’na cezaevi yolu göründü

İzmir'de "Babalar Grubu Davası" olarak bilinen FETÖ'ye finansal destek sağladıkları iddia edilen iş insanlarına yönelik davada yeni gelişme yaşandı. Orkide Yağları'nın sahibi Ahmet Küçükbay, Kavuklar Otomotiv A.Ş.'nin sahibi Abdullah Kavuk ile Metehan Kavuk ve Sipahi Kuyumculuk'un sahibi Şeref Sipahi'nin temyiz dosyalarının yeniden değerlendirildiği süreçte Yargıtay 3. Ceza Dairesi, verilen cezaları yeniden değerlendirdi.

YENİDEN GÖRÜLECEK

Metehan Kavuk'a silahlı terör örgütüne yardım suçundan verilen ceza ise bozuldu. Kavuk'un örgüt üyeliğinin şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin dosyadaki delillerle uyumlu olarak irdelenip yeniden karar verilmesi için dosyayı tekrar izmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına gönderdi. Diğer yandan iş insanlarının şirketlerine atanan kayyumlar konusunda da Yargıtay kararını verdi.

Kayyum tarafından denetlenen şirketler konusunda müsadere sürecinin devam edip etmeyeceği, şirketlerin FETÖ Terör Örgütü ile iltisaklının olup olmadığı noktasında yeniden denetim yapılması yönünde karar alarak dosyayı İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına gönderdi.

NE OLMUŞTU?

İZMİR'DE, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, düzenlenen operasyonda FETÖ'nün Ege Bölgesi'ndeki para trafiğini yürüttükleri, iş adamlarından topladıkları yüklü miktarda bağışı örgüte aktardıkları iddia edilen kuyumcu Şeref Sipahi yakalanmıştı.

Sipahi'nin de Küçükbay ve Kavuk gibi kapatılan Gediz Üniversitesinin kurucularından olduğu iddia edilmişti. İddianamede, sanıklar Küçükbay, Abdullah ve Metehan Kavuk ile Sipahi'nin, "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişti.