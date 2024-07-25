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İzmir'de infaz gibi saldırı! Motorla geldi; vurdu kaçtı

İzmir'in Bornova ilçesinde İ.G. (31), sokakta yürürken motosikletle gelen husumetli bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Kasığına isabet eden 3 mermiyle ağır yaralanan İ.G.'nin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

DHA
İzmir’de infaz gibi saldırı! Motorla geldi; vurdu kaçtı

İzmir'in Bornova ilçesinde, yolda yürüdüğü sırada motosiklet ile yanına yaklaşan husumetlisi F.Y.'nin silahlı saldırısına uğrayan İ.G. (31) ağır yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yeşilçam Mahallesi 2003 Sokak'ta meydana geldi. İ.G. sokakta yürüdüğü sırada aralarında husumet olduğu öğrenilen F.Y., motosiklet ile yanına geldi.

Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında F.Y., tabanca ile ateş etti. Kasığına ve dizine isabet eden 3 kurşunla yaralanan İ.G., kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan F.Y. motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İ.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İ.G.'Nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan F.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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