Kılıçdaroğlu’ndan İzmir turu

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de katıldığı panelin ardından bazı ziyaretlerde bulundu. Kılıçdaroğlu ilk olarak büyükşehir önceki dönem başkanı Tunç Soyer ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ziyaretin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüştü. İzmir'de Salı günü düzenlenen bir panele katılan Kılıçdaroğlu, dün de temaslarına devam etti. Kılıçdaroğlu, ilk olarak önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i, Soyer'in kızıyla birlikte açtığı avukatlık bürosunda ziyaret etti. Soyer ile görüşmesinin ardından Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile bir araya geldi. Egemenlik Evi'nde yapılan ziyarete CHP İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Rıfat Nalbantoğlu ve Mahir Polat da katıldı.