Dün evladını kaybeden babadan anlamlı çağrı

Evladı Mertcan'ı köpek saldırısı sonucu kaybeden İsmail Beydemir, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Beydemir, daha dün canından çok sevdiği oğlunu kara toprağa vermiş biri olarak anlamlı bir çağrı yaptı.

SOKAK GÜVENLİ OLSUN

5 sokak köpeğini sahiplendiğini anlatan acılı baba, "İmkanı olan bunu yapsa bu duruma düşmezdik. Benim oğlumun hesabını kim verecek? Sokakta köpek olmasın, isteyen alsın evinde, bahçesinde baksın. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Örnek bir kampanya başlatalım. Ben de bir köpek daha sahipleneceğim. Yeter ki sokaklar güvenli olsun. Mertcan'lar da köpekler de ölmesin. Benim gibi başka babaların da canı yanmasın. Devlet açık açık sahiplenin diyor, ama onlar aşkların en güzeli uzaktan aşk misali, sadece ben severim, iki lokma ekmek veririm, bana ne mantığı ile bu iş olmaz" diye konuştu.

SOKAKLAR GÜVENLİ DEĞİL

Böyle örnek bir kampanya ile sokaklarda başıboş hayvan kalmayabileceğini dile getiren Beydemir, "Bakın benim evladım öldü, bir arkadaşı komada bir arkadaşı yoğun bakımda. Israrla söylüyorum. Sokaklar güvenli değil, gece ben bile tek başına sokakta korkuyorum, çete gibi 5'li 7'li dolaşıp toplu saldırıya geçiyorlar. Sokaklar insanların, insanlara bırakılsın" dedi.

Beydemir, "Oğlumu evet toprağa verdim. Acımız çok büyük ancak ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama sokaklarda köpek olmaz. Köpekler toplatılmalı ama sahiplenilmeli. O kadar hayvanları seven insanlarımız var. Onların sahiplenmesini, barınaklarda kalmasını ve tekrar asla sokağa bırakmamalarını istiyorum. Sokaklar güvenlik değil, güvenli sokaklar için bu yasa önemli. Ancak ben şimdi YENİ ASIR aracılığıyla sesleniyorum. Bu köpekleri herkes sahiplensin" diye konuştu.

2 ARKADAŞI TEDAVİ ALTINDA

Geçtiğimiz hafta diplomasını alarak baba mesleği berberliğe başladığı öğrenilen talihsiz gencin ölümüyle birlikte aynı kazada yaralanan yakın arkadaşları Bayram Öğürce'nin durumunun iyi olduğu ancak yoğun bakımda tutulduğu, diğer yaralı Uğur Toğan'ın durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.