İzmir merkezli 4 ilde e-imza operasyonu: 8’i eczacı 22 gözaltı

Son dakika haberi... İzmir'de sağlık kuruluşlarından 15 doktora ait e-imza (TOKEN) cihazlarını çalarak yazılan reçetelerle eczanelerden temin ettikleri haplarla uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon yapıldı. İzmir merkezli 4 ili kapsayan 2. dalga operasyonda 3'ü erkek 5'i bayan olmak üzere 8'i eczacı 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların MASAK raporları tarafından yapılan incelemesinin ardından milyonlarca liralık para trafiği tespit edilirken, Sağlık kuruluşlarından E-imza token cihazı çalınan 15 doktor; adına bilgileri ve rızaları dışında reçete düzenlenen 1301 vatandaş isimleri belirlendi. Ayrıca hastanede muayene sırası alınırken ve ilaç kargolanırken kimlik bilgileri kullanılmış olan 7 vatandaş tespit edilirken, adına reçete düzenlenenler yönünden ''kişisel verileri ele geçirme / kullanma'' suçu yönünden tahkikat Karşıyaka Başsavcılığı tarafından da soruşturma dosyası da yürütüldüğü öğrenildi.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doktorların e-imza cihazlarını çalarak yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçları temin eden, temin ettikleri bu ilaçları kullandıkları şebeke üyeleri vasıtasıyla uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik 07 Kasım 2023 tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı. 27 şüpheli hakkında düzenlenen operasyonda, şahıslardan 15'i tutuklandı.

OPERASYONDA 2. DALGA

İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin MASAK ile koordineli olarak yaptığı titiz çalışmalar sonucunda şüphelilerin para trafiği tespit edildi. Olaylara dahil kamera görüntüleri izlendi ve uyuşturucu içerikli ilaçların satımından elde edilen paranın takibi sıkı bir şekilde yapılarak, şebekeyle bağlantılı oldukları tespit edilen eczacılar ve çalışanları belirlendi. Doktorlardan çalınan e-imza (TOKEN) cihazları ile usulsüz olarak 3. şahıslar adına renkli (yeşil/kırmızı) reçete yazdıkları, bu reçeteye bağlı olarak uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ilaçları temin etmeye çalıştıkları tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonun 2. dalgasında ilaç alınan eczaneler, eczane sahipleri ve çalışanlarına yönelik İzmir, İstanbul, Antalya ve Aydın illerinde ikamet eden toplam 22 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin baskınlarında 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 adet silah, 3 adet şarjör, 87 adet 7.65 fişek, çok sayıda dijital materyal ve usulsüz olduğu tespit edilen reçeteye el konuldu. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 İLDE OPERASYON

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 doktorun E-İmza (Token) Cihazlarının Çalınmasının Ardından, Üçüncü Kişilerin Kimlik Bilgileri Kullanılarak Uyuşturucu Madde İçeren Ve Renkli Reçeteye Tabi İlaçlar Yazılması, Reçeteye Konu İlaçların Eczanelerden Alınarak Piyasaya Sürülmesi Ve Bu Şekilde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapılması Hakkında yapılan operasyonda aralarında eczane sahibi, eczane çalışanlarının da bulunduğu 22 kişi İzmir, İstanbul, Aydın, Manisa ve Bursa ile Kocaeli illerinde yakalanarak gözaltına alındı.

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İŞTE 2 DALGA OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINANLAR

1- Fatma A. : (Eczane teknikeri) Çalıştığı eczaneden çalınan e imzalarla yazılan 1249 kutu ilaç teslim edildi Hesabına 2.293.076 TL havale yapılmış.

2- Mehpare Rühşan G. : (Eczacı) Fatma'nın çalıştığı eczanenin sahibi.

3- Barış K. : (Eczane teknikeri) Çalıştığı eczaneden çalınan e imzalarla yazılan 370 kutu ilaç teslim edilmiştir. Hesabına hedef şüphelilerce 174.150 TL havale yapılmış.

4-Menderes K. : (Eczane teknikeri) Çalıştığı eczaneden çalınan e imzalarla yazılan 370 kutu ilaç teslim edilmiştir. Hesabına hedef şüphelilerce 41.500 TL havale yapılmış

5- Ahmet Kemal R. : (Eczacı) Barış'ın ve Menderes'in çalıştığı eczanenin sahibidir.

6- Emre G. : (Eczacı) Eczanesinden çalınan e imzalarla yazılan 200 kutu ilaç teslim edilmiştir. Hesabına hedef şüphelilerce 191.800 TL havale yapılmış.

7- Sevda Ç.: (Eczacı) Eczanesinden çalınan e imzalarla yazılan 166 kutu ilaç teslim edilmiştir. Hesabına hedef şüphelilerce 123.357 TL havale yapılmış.

8-Belkıs Ş.: (Eczacı) Eczanesinden çalınan e imzalarla yazılan 192 kutu ilaç teslim edilmiş Hesabına hedef şüphelilerce 36.531 TL havale yapılmıştır.

9-Ramazan Ç.: (Eczane teknikeri) Çalıştığı eczaneden çalınan e imzalarla yazılan 228 kutu ilaç teslim edilmiştir. Hesabına hedef şüphelilerce 2.600 TL havale yapılmıştır.

10- Ayşe Yağmur C.: (Eczacı) Ramazan'ın çalıştığı eczanenin sahibi.

11- Selin B.: (Eczacı) Eczanesinden çalınan e imzalarla yazılan 220 kutu ilaç teslim edilmiş.

12- Pınar E.: (Eczacı) Eczanesinden çalınan e imzalarla yazılan 72 kutu ilaç teslim edilmiş.

13- Tülay G.: (Eczacı) Eczanesinden çalınan e imzalarla yazılan 80 kutu ilaç teslim edilmiş.

14- Merve Gür D.:( Eczanesinden çalınan e imzalarla yazılan 80 kutu ilaç teslim edilmiştir. Hesabına hedef şüpheli Hüseyin'den 8.000 TL havale yapılmıştır.

15- İsmail Y. : Etkin pişmanlıktan faydalanan şüphelilerin anlatımında ismi geçmiştir. Hedef şüpheli Hüseyin'in cep telefonunun bilirkişi incelemesinde suça iştirak ettiğini belirtir delil elde edilmiştir. İlaçların eczanelerden toplanması ve kullanıcılara dağıtımı konusunda hareket ettiği

Gürkan, Hüseyin ve ilaç sattığı kişiler ile arasında 1.619.050 TL havale olduğu belirlenmiştir.

16- Gürkan K. : Etkin pişmanlıktan faydalanan şüpheli anlatımında ismi geçmiştir. İlaçların eczanelerden toplanması ve kullanıcılara dağıtımı konusunda hareket ettiği İsmail, Hüseyin ve ilaç sattığı kişiler ile arasında 851.959 TL havale olduğu belirlenmiştir.

17- Oğulcan Y.: Şüpheli İsmail'in oğlu olup hedef şüphelilerle arasında para havalesi belirlenmiştir.

18-Mehmet Orçun B. : Şüpheli Pınar'ın eczanesine giderek reçete sunup tek seferde koli ile birden fazla reçeteye konu ilaçları almış olup bu yönüyle madde ticareti yaptığı belirlenmiştir.

19-Kerim Tuna Ş. : Eczaneden 60 kutu ilacı teslim aldığı eczane çalışanının teşhisi ve anlatımı ile belirlenmiştir.

20- 21 –Ozan ve Elçin İ. : Eczanelerden farklı tarihlerde ilaçları aldığı tespit edildi. Ozan'ın eşi Elçin'in, Ozan ile eczaneye gidip ilaç almıştır ve hedef şüpheliler ile arasında yaklaşık 1.200.000 TL para havalesi olduğu belirlendi.

22- Emel G. : Hedef şüpheli Eyüp'ün eşi olup diğer şüphelilerden hesabına 12.196.422,22 TL havale yapıldı.

Kerim Tuna Ş., Ozan İ., Barış K., Fatma A., Gürkan K., Mehmet Orçun B., Ramazan Ç., Emre G. tutuklanmıştır, tutuklama istemi ile sevk edilen şüphelilerden 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Tutuklanan 8 şüpheliden 5'i eczacı / eczacı kalfası.

MAL VARLIKLARINA EL KONDU

Kırmızı reçete operasyonunun ilk ayağında geçen yıl yapılmış ve 17 kişi tutuklamış çete üyelerinin mal varlıklarına tedbir konmuştu.