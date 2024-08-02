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Haberler İzmir

İzmir'de DEAŞ propagandası yapan 5 kişi yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de terör örgütü DEAŞ'ın sosyal medya hesaplarından propagadansını yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

DHA
İzmir’de DEAŞ propagandası yapan 5 kişi yakalandı
Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de, sosyal medyadan DEAŞ silahlı terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü. Dini istismar eden terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik internet üzerindeki herkese açık kaynaklar üzerinde yapılan araştırmalarda sosyal medya hesaplarından DEAŞ terör örgütü yanlısı paylaşımlar yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için bu sabah operasyon yapıldı.

Önceden tespit edilen evlere düzenlene operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alına şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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