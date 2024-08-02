Sahte ev ilanıyla kapora vurgunu

Sahte ilanlarla ev kiralamak isteyenleri hedef alan dolandırıcılar, vatandaşı mağdur ediyor. Uzun süre kiralık ev ilanı bakmaktan bunalan insanlar, uygun ilan gördüğünde hemen telefona sarılıp evi kiralamak istiyor. Bu durumdan faydalanan dolandırıcılar ise ev ilanı için çok fazla kişinin aradığı yalanıyla kapora talep ediyor. Kaporayı aldıktan sonra ise kayıplara karışıyor.

YENİ YÖNTEMLERİ KAPORA AVI

Bornova Büyük Park'ta bilet gişelerinin olduğu mevkideki bir apartman dairesini hedef alan dolandırıcı da, uygun fiyata sahte kiralık ev ilanı açarak birden fazla kişiyi binlerce lira dolandırdı. Bir ay önce de üniversite öğrencisi bir genç kızın 7 bin TL'sini alıp kayılara karışan zanlı, geçtiğimiz günlerde de tanınmı bir emlak sitesi üzerinden sahte ilan açarak Fatih Yakut isimli vatandaşın, 5 bin TL'sini dolandırdı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yolunu tutan mağdurlar çözüm için adaletin kapısını çaldı. Savcılık dolandırıcı kişi Özkan Bozkuş hakkında inceleme başlattı

Fatih Yakut'un verdiği bilgilere göre, kendisini Özkan Bozkuş olarak tanıtan, Hollanda'da ikamet ettiğini ve paraya ihtiyacı olmadığı için evi ucuza kiralamak istediğini dile getiren Bozkuş, ilana çok sayıda kişinin başvurduğunu söyleyerek, "Evi size opsiyonlayabilmem için 5 bin TL kapora göndermeniz gerekiyor" dedi. Kaporayı gönderdikten sonra evin konumuna giden Fatih Yakut, apartman dairesinin altında bulunan bilet gişelerinde görevli bir vatandaşın uyarısı sonucu dolandırıldığını anladı.

'5 YILDIR YAPIYORLAR'

Cumhuriyet Bassavcılığı'nın yolunu tutan Yakut, çözüm için adaletin kapısını çaldı. Savcılık, kendisini Özkan Bozkuş olarak tanıtan Özkan Bozkuş hakkında inceleme başlattı. Kapora mağduru Fatih Yakut, ev kiralamak isteyen vatandaşlara, "Benim düştüğüm tuzağa düşmeyin, fiziksel olarak evi görmeden, kesinlikle kimseye ödeme yapmayın" uyarısında bulundu. Kira fiyatlarının arttığı bir dönemde haklı olarak uygun fiyata ev kiralamak istediğini belirten Yakut, "Ancak dolandırıcıların tuzağına düştük. İlandaki uygunluğa kanarak, evi görmeden bir kapora bedeli ödenmemesi gerekiyor" diyerek yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını belirtti. Sahte ev ilanı için kullanılan adreste yaşayan vatandaşlar, ise söz konusu dolandırıcılığın 5 yıldır yapıldığını söyledi.

SÜMEYYE URAL YAKUT