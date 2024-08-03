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Haberler İzmir

İzmirli Seçil Erzan vakasında Serkan Çelik tahliye edildi

HABER MERKEZİ
İzmirli Seçil Erzan vakasında Serkan Çelik tahliye edildi
İZMİR'DE yüksek kar vaadiyle farklı kişilerden 300 milyon lira para topladığı öne sürülen Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Özalp, tutuklanmıştı. İzmir'in Seçil Erzan'ı olarak bilinen Özalp kısa süre sonra psikiyatri servisine yatırılmıştı. Olayda ilk tutuklanan Karşıyaka Döviz Bürosu sahibi Serkan Çelik yapılan itiraz sonucunda tahliye edildi. Çelik'in avukatı Cengiz Varol, "Müvekkilim tutuklandığı günden beri, çabalarımız nihayet sonuç buldu ve dosyada aleyhine tek delil bulunmayan Serkan Çelik tahliye edildi. Bu karar hukuka olan inancımızı yeniden yeşertmiş ve yüreklerimize su serpmiştir" dedi.
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