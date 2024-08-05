İzmir’de kaçak oto yıkamacılara isyan

İZMİR Bayraklı'da yeteri kadar denetlenmediği için kaçak oto yıkama yeri sayısının her geçen gün arttığına ve atık su arıtma sistemi bulunmayan tesislerin çevreyi kirlettiğine dikkat çeken çevreci U.Y, avukatı Cansu Sarıkaya aracılığıyla Bayraklı Belediyesi'ne ihtarname gönderdi. Kaçak ve ruhsatsız bu işletmelerin devlete vergi ödemediği gibi, hem kaçak işçi çalıştırıp hem de doğal su kaynaklarını bilinçsizce kullandıklarını vurgulayan avukat Sarıkaya, gerekli denetim ve işlemler yapılmazsa ayrıca suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

'ZARAR VERİYORLAR'

BAYRAKLI'DA oturan U.Y, işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan oto yıkamalarda çevre kirliliğini önleyici hiçbir tedbir alınmadığını, kimyasal ürünlerle temizlenen araçlardan çıkan yağ ve boya kalıntısı gibi ağır metal içeren pis suların, arıtılmadan kanalizasyona direkt verildiğini anlattı.

Cansu Sarıkaya ise şöyle söyledi: "Kaçak göçmen çalıştırıp SGK primi ödemiyorlar. Yasalara uygun çalışan işletmelere zarar veriyorlar."