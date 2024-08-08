Kaçak asansör komşularının rahatını kaçırdı

İzmir Balçova'daki Teleferik Mahallesi Ejder Sokak'taki 57'li Havacılar Sitesi sakinleri son günlerde oldukça dertli. İddiaya göre; sitedeki tripleks villada oturan ve esnaf olan K.C. isimli site sakini iddiaya göre merdiven çıkmamak için bundan 4 ay önce binasının hemen yanına asansör sistemi kurdurdu.

Villa sahibinin site yönetiminin haberi ve onayı olmadan sitenin ortak kullanım alanına kurduğu kaçak asansör, çevre sakinlerinin de dikkatini çekti. Binada herhangi bir engelli kişinin yaşamadığını öne süren site sakinleri, daha önce şikayet edilen kaçak asansör için Balçova Belediyesi'nin para cezası kestiğini ancak asansörün halen kullanılmaya devam ettiğini bildirdi.

Asansör sepetinin birçok insanın kullandığı merdivenlerin hemen yanı başında olduğunu da aktaran site sakinleri, herhangi bir denetimden geçmeyen ve kaçak şekilde konulan asansörün bir tehlikeye yol açabileceğini belirterek, Balçova Belediyesi'nden yardım istedi.