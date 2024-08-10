İzmir yolunda facia

Ankara Polatlı yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu 9 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Ağrı'dan İzmir'e hareket eden Ç.K. yönetimindeki Öz Ağrı Seç Turizm'e ait yolcu otobüsü, saat 05.00 sıralarında Ankara-Eskişehir otoyolunun Eskişehir istikameti 53. kilometresi Sincan ilçesi Olukpınar mevkiinde yoldan çıkarak bir köprünün beton kolonuna çarptı.

ENKAZ 9 SAATTE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışanları çıkarırken, yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazanın meydana geldiği güzergah bir süre trafiğe kapatıldı. Üst geçidin beton ayağına saplanarak hurdaya dönen otobüsün enkazı, ekiplerin 9 saatlik çalışması sonucu vinç ile çıkarıldı. Enkaz, daha sonra çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir bölümü ulaşıma kapatılan yol, enkazın kaldırılmasının ardından tamamen araç geçişine açıldı. Kazaya ilişkin ilk açıklamayı yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, ilk belirlemelere göre 9 kişinin öldüğünü, 27 kişinin yaralandığını bildirdi.

ŞOFÖR KORNAYI DUYMADI

Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden bir otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, Polatlı'ya gittiklerini belirterek, "Temelli'den beraber çıktık, arkalı önlüydük. Otobüs biraz hızlıydı. Buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı" dedi. Kazazedelerin yakını Engin Aydemir ise, otobüste 8 yakınının bulunduğunu, onların telefonu üzerine Eskişehir'den kaza yerine geldiğini söyledi. Aydemir, "İzmir'den Ağrı'ya taziye için gitmişlerdi. Dönüşte kaza yaptılar. Kendi akrabalarımızla ilgili ölü bilgisi almadık. 3 kişi şu an hastanelerde, diğerlerini bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

'BAĞIRIŞ VE ÇAĞIRIŞ VARDI'

Hastanede tedavisi tamamlanan yaralılardan bazıları dün taburcu edildi. Yaralılardan Zahir Muş memleketleri Yozgat'tan İzmir'e gitmek için otobüse bindiklerini söyleyerek, "Akraba ziyaretinden dönüyorduk. Kazayı ben hatırlamıyorum, o anda uyuyordum, sadece sese ve şiddete uyandım. Arabanın çarptığını duydum; ama o anda zaten bağırış ve çağırış vardı. 20 numaralı koltukta oturuyordum, yanımda küçük kızımla birlikte. Şu anda sağlık durumumuz iyi" dedi. Ayrıca otobüsün, sefer başlangıcı olan Doğubayazıt Otogarı'na giriş ve çıkış anları güvenlik kameralarınca görüntülendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yüreğimizi yakan kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı. Savcılıktan yapılan açıklamada ise, "Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

KAZAZEDELERE PSİKOSOSYAL DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da kazadan etkilenenlere psikososyal destek verilmeye başlandığını duyurdu. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleşen otobüs kazasının ardından Psikososyal Destek (PSD) ekiplerimiz ivedilikle olay yerine ve hastanelere intikal ederek kazadan etkilenen vatandaşlarımıza yönelik psikososyal destek çalışmalarına başlamışlardır" ifadelerini kullandı.